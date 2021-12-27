Умер бывший президент Греции Каролос Папульяс
27 декабря 2021 , 03:43Читати новину українською
Источник:Ekathimerini
Экс-президент Греции Каролос Папульяс скончался на 93-м году жизни. Страну он возглавлял с 2005 по 2015 год.
Кроме десятилетнего президентства Папульяс 26 лет заседал в греческом парламенте. А еще работал в правительстве – в МИД и минобороны.
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Греция потеряла известного политика Папульяса
Бывший президент Греции (два срока подряд в 2005 – 2015) умер на 93 году жизни. Кроме президентства Каролос Папульяс:
- Являлся членом социал-демократической партии "ПАСОК".
- 26 лет был депутатом парламента Греции от города Янина.
- Несколько раз работал министром иностранных дел.
- А еще и возглавлял местное министерство обороны.
Действующая ныне президент Греции Екатерина Сакелларопулу уже выразила соболезнования из-за смерти Папульяса, который всегда "решительно защищал социальную сплоченность и национальное единство" греков.
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