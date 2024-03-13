Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ Егор Чечеринда. Он предположил, с какой целью пропагандистские СМИ внезапно начали рассказывать о смерти брата Путина.

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Точных данных нет ни у кого

В свободном доступе крайне мало информации о происхождении и семье Путина. А те данные, которые можно прочитать в интернете, на самом деле вызывают много противоречий. И тут вдруг появляется новость о смерти двоюродного брата президента России.

Кстати, пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков называл Евгения "дальним родственником" президента, с которым тот не поддерживает связи.

Возможно, это еще одна операция российских спецслужб, которые таким образом пытаются легализовать двойников Путина,

– отметил Чечеринда.

До сих пор точно никто не может выяснить, где все же родился российский президент. По официальной версии, Путин родился в Ленинграде, но согласно неофициальным данным, в Грузии, где жил до 5 лет. Об этом также говорят некоторые представители российской оппозиции.

Нельзя найти ни одной фотографии Путина в семейном кругу, хотя с точки зрения пиара, это было бы очень выгодно показывать во время предвыборной кампании. Точное происхождение Путина под вопросом или же под большим секретом,

– сказал майор ВСУ.

Что известно о двоюродном брате Путина

По данным росСМИ, Евгений Путин умер на 91-м году жизни. В конце февраля он отметил 90-летие в Суздале, в доме своего сына. О причинах и обстоятельствах смерти не сообщается. Однако стало известно, что похороны состоялись 10 марта.

Двоюродного брата российского диктатора называют ведущим ивановским урологом, "который ставил на ноги своих пациентов в 1970-1980 годах". Семья Евгения Путина жила в населенном пункте Иваново до 2002 года. После того как Владимир Путин стал президентом, его родственники переехали в Москву.

Сын Евгения Путина – Михаил занимает должность заместителя председателя правления "Газпрома" и входит в правление компании. Дочь Анна сейчас носит фамилию Цивилева. Она замужем за губернатором Кемеровской области Сергеем Цивиловым.

Путин скрывает своих детей

В последнее время активизировались разговоры о том, что, возможно, Путин передаст власть одной из своих дочерей. Однако, по мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, вряд ли такая инициатива реализуется при жизни диктатора.

Глава Кремля делает вид, что пропагандирует "семейные ценности", однако сам никогда не появляется публично со своей семьей. Его личная жизнь отличается от той, которую имеют нормальные мировые политики.

"У него нет семьи. Детей скрывает, потому что это человек, который живет в мире конспирологии и заговоров. И если он скажет, что это его дочери, он будет видеть или похищение, или шантаж (через них – 24 Канал). Потому что он бы сам обязательно так сделал – похищал детей, шантажировал. Он бандит небольшого ранга", – добавил оппозиционный журналист.