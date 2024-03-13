Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ Єгор Чечеринда. Він припустив, з якої метою пропагандистські ЗМІ раптово почали розповідати про смерть брата Путіна.

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Точних даних немає ні в кого

У вільному доступі вкрай мало інформації про походження та родину Путіна. А ті дані, які можна прочитати в інтернеті, насправді викликають багато суперечностей. І тут раптом з'являється новина про смерть двоюрідного брата президента Росії.

До речі, прессекретар диктатора Дмітрій Пєсков називав Євгена "далеким родичем" президента, з яким той не підтримує зв'язки.

Можливо, це ще одна операція російських спецслужб, які у такий спосіб намагаються легалізувати двійників Путіна,

– зауважив Чечеринда.

Досі точно ніхто не може з'ясувати, де все ж таки народився російський президент. За офіційною версією, Путін народився у Ленінграді, але згідно з неофіційними даними, у Грузії, де жив до 5 років. Про це також говорять деякі представники російської опозиції.

Не можна знайти жодної фотографії Путіна в родинному колі, хоча з погляду піару, це було б дуже вигідно показувати під час передвиборчої кампанії. Точне походження Путіна під питанням або ж під великим секретом,

– мовив майор ЗСУ.

Що відомо про двоюрідного брата Путіна

За даними росЗМІ, Євгєн Путін помер на 91-му році життя. Наприкінці лютого він відзначив 90-річчя в Суздалі, у будинку свого сина. Про причини та обставини смерті не повідомляється. Однак стало відомо, що похорон відбувся 10 березня.

Двоюрідного брата російського диктатора називають провідним іванівським урологом, "який ставив на ноги своїх пацієнтів у 1970-1980 роках". Сім'я Євгєна Путіна жила в населеному пункті Іваново до 2002 року. Після того як Владімір Путін став президентом, його родичі переїхали до Москви.

Син Євгєна Путіна – Міхаїл обіймає посаду заступника голови правління "Газпрому" і входить до правління компанії. Дочка Анна зараз має прізвище Цивільова. Вона одружена з губернатором Кемеровської області Сєргєєм Цивільовим.

Путін приховує своїх дітей

Останнім часом активізувалися розмови про те, що, можливо, Путін передасть владу одній зі своїх доньок. Однак, на думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, навряд чи така ініціатива реалізується за життя диктатора.

Очільник Кремля вдає, що пропагує "сімейні цінності", проте сам ніколи не з'являється публічно зі своєю родиною. Його особисте життя відрізняється від того, яке мають нормальні світові політики.

"В нього немає родини. Дітей приховує, бо це людина, яка живе у світі конспірології і змов. І якщо він скаже, що це його доньки, він вбачатиме або викрадення, або шантаж (через них – 24 Канал). Бо він би сам обов'язково так зробив – викрадав дітей, шантажував. Він бандит невеликого рангу", – додав опозиційний журналіст.