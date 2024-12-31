Экс-президента США Джимми Картера похоронят в штате Джорджия: когда состоится процессия

С 4 января в США начнутся мемориальные мероприятия перед похороном 39-го президента Джимми Картера. Он найдет последний покой в родном Плейнсе, что в штате Джорджия.

Бывший президент США Джимми Картер умер 29 декабря в возрасте 100 лет. Мероприятия перед погребением Картера охватят места, которые связаны с его деятельностью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Объединенную оперативную группировку столичного региона США, которого цитирует Укринформ.

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Когда в США будут чествовать память Джимми Картера

Служба за упокой Джимми Картера будет проходить в Президентском центре, который носит его имя. Также национальная похоронная служба пройдет в Вашингтонском национальном соборе и в Капитолии.

9 января в Вашингтоне состоится основная похоронная процессия. Она на некоторое время остановятся на ферме, где бывший президент провел детство. Далее кортеж будет двигаться в Атланту и сделает остановку в Конгрессе штата Джорджия.

Служба, которая будет происходить приватно, и похороны Картера пройдет в городе Плейнс.

Семья Джимми Картера приглашает всех, кто желает почтить память 39-го президента США в любой день процессии.

Джимми Картер боролся с неизлечимой болезнью

Известно, что Джимми Картер несколько лет лечился от меланомы. Заболевание распространилось на печень и мозг. В 2023 году Картер прекратил лечение и находился дома.

Джимми Картер стал старейшим президентом США, прожив 100 лет. Бывший президент награжден Нобелевской премией мира. Историки подтверждают, что Картер делал прогрессивные шаги в своей политике, хотя во время его президентства это не признавалось.