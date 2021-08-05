Ушла целая эпоха украинской политики: реакция соцсетей на смерть Евгения Марчука

Коронавирус унес жизнь государственного деятеля Евгения Марчука, его сердце остановилось на 81 году жизни из-за осложнения болезни.

Ранее Марчук, в частности, был премьер-министром, министром обороны, возглавлял СБУ. Кроме этого, представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.

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О смерти государственного деятеля в фейсбуке сообщила его жена, Лариса Ившина. В комментариях украинцы вспоминают, каким был Марчук, и выражают соболезнования семье и близким. Среди них – политики, дипломат, общественные активисты и культурные деятели.



Соболезнования выразила Иванна Климпуш-Цинцадзе / Скриншот



Украинцы с болью реагируют на смерть Марчука / Скриншот



Дипломаты сочувствуют семье умершего / Скриншот



Марчук ушел из жизни 5 августа / Скриншот

Владимир Зеленский

Глава государства подчеркнул, что Марчук посвятил всю свою жизнь защите национальных интересов Украины. И добавил, что режим тишины на Донбассе является, в частности, его достижением.

Денис Шмыгаль

На смерть Марчука отреагировал и действующий глава украинского правительства Денис Шмыгаль. Он отметил, что тот всегда верил в сильную, крепкую державу Украину и своим упорным трудом помогал ее развивать.

СБУ

В Службе безопасности Украины отметили, что роль Марчука в создании государства трудно переоценить. Мол, именно с ним связано становление СБУ как органа, который защищает нацбезопасность Украины. "Глава СБУ Иван Баканов, руководство и весь коллектив ведомства выражают глубокие соболезнования родным и близким Евгения Кирилловича. Это большая потеря для Украины", – подчеркнули там.

Трехсторонняя контактная группа

В телеграмме украинской делегации в ТКГ отметили, что восприняли известие о смерти государственного деятеля с большой грустью. И подчеркнули, что его достижения на благо государства были весомыми.

Вахтанг Кипиани

Вахтанг Кипиани написал в своем фейсбуке, что Марчук был крупной и интересной фигурой. Он описал его как "генерала КГБ, который стал украинским державником. Журналист надеется, что при жизни тот успел надиктовать свои воспоминания.

Татьяна Даниленко

Журналистка обратила внимание на то, что именно Марчук первым отправлял учиться на Запад потенциальную элиту из сферы нацбезопасности и обороны. Это происходило еще в начале 1990-х. "Двигал Украину в евроатлантическое пространство тогда, когда это не было мейнстримом. Интеллектуал. К сожалению, великие люди уходят", – отметила Даниленко.

Владимир Кацман

Журналист Владимир Кацман также выразил соболезнования по поводу смерти государственного деятеля. Он подчеркнул, что тот был целой эпохой для украинской политики и истории.

Маркиян Лубкивский

Украинский дипломат Маркиян Лубкивский подчеркнул, что Украина понесла большую потерю. "Марчука всегда будем помнить, прежде всего, по таким большим делам, как первая декадебизация СБУ, первое открытие архивов КГБ, первое и последнее спасение Крыма, и много-много других", – написал он в Фейсбуке.

Владимир Гройсман

"Горькая весть о том, что Евгений Марчук уже не с нами. Яркий, сильный человек. Светлая память Евгению Кирилловичу. Искренние соболезнования Ларисе Алексеевне и всем родным и близким", – написал бывший украинский премьер-министр.

Арсений Яценюк

Бывший глава правительства Арсений Яценюк подчеркнул, что Марчук был выдающимся политическим деятелем, патриотом, человеком-эпохой, интеллектуалом и визионером. И добавил, что его смерть – это горькая весть и тяжелая потеря для всей страны.

Ольга Василевская-Смаглюк

"Слуга народа" рассказала, что сторонником Марчука был, в частности, ее отец. Именно он занимался избирательной кампанией политика в конце 1990-х. По словам отца Смаглюк, если бы тогда Украина сделала другой выбор, жизнь уже давно была бы лучше.

Ирина Геращенко

Политик из "Европейской солидарности" заявила, что всегда восхищалась мудростью и государственной позицией Марчука, и поблагодарила судьбу, что у нее был такой учитель и наставник. "Очень больно, когда уходят глыбы", – подчеркнула она.

Ольга Айвазовская

Глава ОО "ОПОРА" Ольга Айвазовская рассказала, что познакомилась с Марчуком в Минске. Она отметила, что тот был готов инвестировать последнюю энергию в то, что верил, и работал даже, когда отказывал организм.

"Он говорил на английском лучше, чем молодое поколение, мог ответить на любой вопрос о ядерном оружии, психологическом портрете, исторических фактах и трактовал их не через призму личного, а всегда достаточно конструктивно", – поделилась воспоминаниями она.

Анна Гопко

Бывшая нардеп Анна Гопко отметила, что запомнит Марчука жизнерадостным и неутомимым. Она назвала его энергичным вдохновителем строительства сильной Украины. Она пояснила, что Евгений Кириллович всегда жертвовал и рисковал собственным здоровьем ради служения государству.

С начала восстановления Независимости Украины делал реальные шаги для получения ПДЧ, и чтобы Украина стала членом НАТО, усилив Альянс,

– подчеркнула Гопко.

Редакция 24 канала также выражает искренние соболезнования родным и друзьям Евгения Марчука. Вечная память!