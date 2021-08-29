Умер Герой Украины Александр Петраковский: его ранили на Донбассе в 2014

Оборвалась жизнь подполковника Александра Петраковского. Герой Украины умер 29 августа – в результате тяжелого ранения, которое получил в 2014 году на Донбассе. Последние 7 лет защитник был прикован к постели.

О том, что 33-летнего Героя Украины не стало, сообщил начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Петр Ткачук.

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Петраковский был командиром роты спецназовцев

Герой Украины подполковник Александр Петраковский был, есть и будет всегда настоящим примером служения украинскому народу, образцом мужества и чести. Прежде всего для сегодняшних воспитанников и всего коллектива Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного,

– написал Ткачук.

Петраковский был командиром роты 8-го отдельного полка спецназначения ВСУ. Образование он получил именно в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. После этого проходил службу в одной из элитных воинских частей спецназовцев.

Что известно о ранении Петраковского:

20 июля 2014 года разведывательная группа под командованием Петраковского обеспечивала прохождение колонны техники ВСУ и сил добровольческого батальона "Айдар" в аэропорт Луганска.

Неподалеку от Счастья группа обнаружила вражескую засаду и вступила в бой с противником.

Таким образом колонна смогла пройти запасным путем.

Петраковский получил тяжелое ранение головы, однако продолжал руководить группой и помогал эвакуировать раненых.

Указом президента Петраковскому присвоили звание Героя Украины.

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Долгие семь лет Саша, его родные и близкие, десятки благотворителей и волонтеров боролись за жизнь Героя. Долгих семь лет мы все молились за его выздоровление и возвращение на службу. Впрочем, смерть отняла его у нас,

– рассказал Ткачук.

Редакция 24 канала выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Героя Украины Александра Петраковского.



Герой был прикован к постели 7 лет / Фото из фейсбука Павла Ткачука

Текст публикации Павла Ткачука: