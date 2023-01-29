Умер Герой Украины и поэт Дмитрий Павлычко

На 94-м году жизни скончался поэт, общественно-политический деятель и Герой Украины Дмитрий Павлычко. Он был одним из представителей легендарного поколения шестидесятников.

Трагическое известие сообщил председатель Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский. Сердце величайшего поэта перестало биться вечером 29 января.

Достойно внимания "Чуствовал, что это – его миссия": в Киеве попрощались с погибшим волонтером Эндрю Бегшоу

Умер Дмитрий Павлычко

Сегодня вечером скончался Дмитрий Павлычко. Мне только что об этом сообщил Богдан Горынь со ссылкой на дочь писателя. Светлая память и Царство небесное, уважаемый и дорогой Дмитрий Васильевич,

– сообщил Сидоржевский.

Пока дата и время прощания с поэтом и Героем Украины неизвестны. Об этом будет сообщено дополнительно.

Каким Украина будет помнить Дмитрия Павлычко

Дмитрий Павлычко как шестидесятник был не только творческой личностью, но и активным участником политической жизни Украины, особенно в конце существования СССР и после провозглашения независимости Украины.

Павлычко был одним из основателей Народного Руха Украины и Демократической партии Украины. Также он был первым председателем Общества украинского языка имени Тараса Шевченко.

В 1990 году был одним из авторов Декларации о государственном суверенитете, провозглашенной Верховной Радой УССР 16 июля. Через год Дмитрий Павлычко стал одним из соавторов Акта провозглашения Независимости и первым спросил тогдашнего председателя Верховной Рады Леонида Кравчука, поддерживает ли он этот шаг.

Также Дмитрий Павличко был автором доктрины о нейтральном и внеблоковом статусе Украины. Трижды избирался депутатом Верховной Рады.

Ну и, конечно, легендарная поэзия. Дмитрий Павлычко был автором ряда сборников стихов, писал чувственную интимную лирику. И куда без "Двох кольорів", которые, вероятно, знает каждый украинец. Стихотворение положено на музыку и его неоднократно перепевали разные артисты, однако культовым считается исполнение Дмитрия Гнатюка