Умер идеолог Путина и политтехнолог Януковича Глеб Павловский
Российский политолог Глеб Павловский скончался 27 февраля. Его называли "архитектором" режима Путина, хотя родом он был из Одессы. При этом он критиковал агрессию России против Украины.
Павловскому был 71 год. О его смерти сообщили российские СМИ. 24 Канал. Известно, что политолог тяжело болел, а последние несколько недель провел в хосписе.
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Политтехнолог Януковича и Путина
Павловский родился в Одессе, а в 90-е годы был основателем и главным редактором ряда политических СМИ.
Политолог был основателем "Фонда эффективной политики", который с 2000 года разрабатывал президентскую кампанию Путина. Павловский назывался "архитектором" режима Путина.
Однако в 2011 году путинская администрация расторгла контракт с фондом, а сам Павловский ушел с должности советника Кремля. Он заявлял, что его комментарии стали создавать проблемы администрации президента.
В 2004 году участвовал в кампании Януковича на президентских выборах в Украине.
Заявления Павловского об Украине
- В декабре 2021 года Павловский заявлял, что война в Украине неизбежна, а полгода спустя после ее начала называл положение России глухим.
- Политолог критиковал злость Кремля. Он заявлял, что организованная Путиным война не имеет "никакого политического смысла".
- Кроме того, Павловский признал, что он сам раньше не осознавал, насколько маниакальна одержимость Путина Украиной. По его словам, масштабы низости российских властей недооценили.