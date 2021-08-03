Умер горняк, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области

На шахтоуправлении "Покровское" 31 июля прогремел взрыв. Один из пострадавших скончался, а 9 горняков оказались в больнице с тяжелыми ожогами. О смерти еще одного шахтера стало известно 3 августа.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Пострадавший горняк скончался в городской больнице Краматорска.

Ранее Полиция проводит проверку из-за взрыва на шахтоуправлении "Покровское"

Еще 8 горняков находятся в больнице

За здоровье восьмерых горняков продолжают бороться врачи Краматорска и Покровска,

– рассказал Волынец.

Пострадали в целом 10 человек

Отметим, что трагедия произошла в поселке Удачное Покровского района Донецкой области. Взрыв прогремел около 5 утра 31 июля на шахте в северном полевом конвейерном штреке.

Среди пострадавших будет 4 работника шахтоуправления и 6 – подрядной организации. Один из них умер.

По предварительной информации, взорвался метан

По предварительной информации, на шахтоуправлении взорвался метан. Покровская окружная прокуратура начала уголовное производство. Расследуют факт нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

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