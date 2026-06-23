Об этом пишет Delfi со ссылкой на ещё одну российскую журналистку, проживающую в Латвии, Божену Рынскую.

Смотрите также : Вместо русского — английский и немецкий: как гувернеры воспитывают сыновей Путина и Кабаевой

Что известно о смерти Нехорошева?

По словам Рынской, Нехорошев скончался ещё 19 июня. Причиной внезапной смерти стало сильное отравление грибами, которые мужчина самостоятельно собрал во дворе своего дома. Последние 11 лет своей жизни журналист прожил в столице Латвии, куда был вынужден уехать, получив статус политического беженца из-за преследований со стороны Кремля.

В медиасообществе Григорий Нехорошев получил неофициальный статус "личного врага Путина". В апреле 2008 года в газете "Московский корреспондент" вышел резонансный материал о том, что якобы разведённый (на тот момент ещё официально состоявший в браке, – 24 Канал) Путин готовится к свадьбе с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.

Реакция российских властей была мгновенной – выпуск газеты немедленно приостановили, а само издание вскоре полностью закрыли по решению владельца. Григория Нехорошева вызвали на жесткие допросы в ФСБ России, а из-за реальной угрозы тюремного заключения и давления спецслужб журналист принял решение о срочной эмиграции.

Сам глава Кремля тогда публично и крайне резко прокомментировал это расследование. Путин заявил, что в публикации нет "ни слова правды", добавив свою известную фразу о том, что он "всегда плохо относился к тем, кто с каким-то простуженным носом и со своими эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь".

Несмотря на все опровержения диктатора, последующие расследования мировых СМИ неоднократно подтверждали связь Путина и Кабаевой, а также наличие у них общих детей и элитной тайной недвижимости.

Смерть Нехорошева от отравления грибами уже вызвала немало обсуждений в сети из-за характерного шлейфа "случайных" смертей оппонентов российского режима за рубежом.

Напомним, что расследователи утверждают, что Кабаева получила влиятельные позиции в медиасфере и доступ к значительным финансовым и имущественным ресурсам, в частности к элитной недвижимости в России. Отдельные СМИ и антикоррупционные проекты сообщают, что у пары якобы есть двое сыновей, которые живут в закрытом режиме с усиленной охраной, имеют документы на другую фамилию и воспитываются в уединённых резиденциях.