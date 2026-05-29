Об этом говорится в расследовании проекта "Радио Свобода" и "Настоящего Времени" Система.

Читайте также Путин оказался между двух огней: у Кремля остался единственный выход, но очень рискованный

Что известно о младших детях Путина?

В отличие от старших дочерей Владимира Путина, жизнь его младших детей остается полностью засекреченной, а сам факт их существования официально никогда не подтверждался. По данным журналистских расследований, сыновья Иван и Владимир, рожденные в отношениях с Алиной Кабаевой, появились на свет в 2015 и 2019 годах.

Иностранных воспитателей для детей начали искать еще в 2017 году, когда Ивану не было и двух лет. Уже в трехлетнем возрасте мальчик изучал английский и немецкий языки, а также занимался музыкой.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Гувернеры и обучали языку, и заботились о ребенке: так, учительница английского языка Аманда С. Параллельно с погружением трехлетнего Иванка в языковую среду она должна была следить, чтобы картофель в тарелке был размятым, а бульон полностью покрывал макароны,

– рассказали журналисты.

В 2019 году гувернеров уже ориентировали на подготовку мальчика к школе. Источники СМИ сообщали, что в начале 2024 года обсуждалось, якобы Ивана могут отдать в сочинский лицей "Сириус", который входит в одноименный образовательный центр. В то же время пока нет подтвержденных данных о том, что кто-то из детей Владимира Путина учится в обычной общеобразовательной школе вместе с другими детьми.

В последние годы репетиторов уже нанимали для младшего брата Ивана – Владимира.

По данным, полученным журналистами, удалось установить информацию примерно о двух десятках преподавателей, которые в разное время работали в семье Владимира Путина и Алины Кабаевой в период с 2017 по 2025 год. Среди них – граждане Великобритании, Южно-Африканской Республики, Новой Зеландии, Германии, Австрии и Ирландии.

Как правило, в один и тот же период с детьми работали примерно 4 – 6 преподавателей – часть одновременно, а часть сменяли друг друга.

Наймом иностранных воспитателей для младших детей Путина занимаются двоюродные сестры Алины Кабаевой Олеся Федина и Екатерина Головачева.

Известно также, что работодатели внутри команды называли гувернеров "британцами" или "немцами" в зависимости от языка, который они преподавали. Перед ними стояла задача создать для детей языковую среду и обучать их в формате игровых занятий.

На фоне планов по сокращению часов изучения иностранных языков в обычных российских школах дети Владимира Путина должны были овладеть как минимум двумя иностранными языками на высоком уровне.

Как следует из стенограммы встречи Олеси Фединой с гувернантками в 2019 году, до четырехлетнего возраста Иван должен был быть постоянно погружен в "языковую ванну". Его английский язык должен был быть связным, на уровне "грамотного европейца". Подобные требования выдвигались и к изучению немецкого языка.

Впрочем, уделяли ли в воспитании детей Путина такое же внимание обучению русскому языку – доподлинно неизвестно.

Журналистам удалось найти информацию только об одной российской преподавательнице – Полине Т., которая учила Ивана музыке и знакомила его, в частности, с произведениями Сергея Прокофьева и Николая Римского-Корсакова.

В 2019 году на Рождество Ваня исполнил песенку на немецком и ничего не спел на русском, писала Олеся Федина в рассказе о работе с персоналом в июне этого же года,

– заявили расследователи.

Иронично, что в декабре 2018 года председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что в России нельзя допустить "трансформации Дедов Морозов в Санта-Клауса". В то же время в те же зимние дни маленький Ваня читал детские книги про оленя Рудольфа и мастерил сани для Санта-Клауса, а не для Деда Мороза.