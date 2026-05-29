Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Радіо Свобода" та "Настоящего Времени" Система.

Читайте також Путін опинився між двох вогнів: у Кремля залишився єдиний вихід, але дуже ризикований

Що відомо про молодших дітей Путіна?

На відміну від старших дочок Володимира Путіна, життя його молодших дітей залишається повністю засекреченим, а сам факт їхнього існування офіційно ніколи не підтверджувався. За даними журналістських розслідувань, сини Іван та Володимир, народжені у стосунках із Аліною Кабаєвою, з'явилися на світ у 2015 та 2019 роках.

Іноземних вихователів для дітей почали шукати ще у 2017 році, коли Івану не було й двох років. Уже у трирічному віці хлопчик вивчав англійську та німецьку мови, а також займався музикою.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Гувернери і навчали мови, і дбали про дитину: так, учителька англійської мови Аманда С. Паралельно із зануренням трирічного Іванка в мовне середовище вона мала слідкувати, щоб картопля в тарілці була розім'ятою, а бульйон повністю покривав макарони,

– розповіли журналісти.

У 2019 році гувернерів уже орієнтували на підготовку хлопчика до школи. Джерела ЗМІ повідомляли, що на початку 2024 року обговорювалося, нібито Івана можуть віддати до сочинського ліцею "Сіріус", який входить до однойменного освітнього центру. Водночас наразі немає підтверджених даних про те, що хтось із дітей Володимира Путіна навчається у звичайній загальноосвітній школі разом з іншими дітьми.

Останніми роками репетиторів уже наймали для молодшого брата Івана – Володимира.

За даними, отриманими журналістами, вдалося встановити інформацію приблизно про два десятки викладачів, які в різний час працювали в родині Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої у період з 2017 по 2025 рік. Серед них – громадяни Великої Британії, Південно-Африканської Республіки, Нової Зеландії, Німеччини, Австрії та Ірландії.

Як правило, в один і той самий період з дітьми працювали приблизно 4 – 6 викладачів – частина одночасно, а частина змінювали одне одного.

Найманням іноземних вихователів для молодших дітей Путіна займаються двоюрідні сестри Аліни Кабаєвої Олеся Федіна і Катерина Головачова.

Відомо також, що роботодавці всередині команди називали гувернерів "британцями" або "німцями" залежно від мови, яку вони викладали. Перед ними стояло завдання створити для дітей мовне середовище та навчати їх у форматі ігрових занять.

На тлі планів щодо скорочення годин вивчення іноземних мов у звичайних російських школах діти Володимира Путіна мали опанувати щонайменше дві іноземні мови на високому рівні.

Як випливає зі стенограми зустрічі Олесі Федіної з гувернантками у 2019 році, до чотирирічного віку Іван мав бути постійно занурений у "мовну ванну". Його англійська мова мала бути зв'язною, на рівні "грамотного європейця". Подібні вимоги висувалися й до вивчення німецької мови.

Втім, чи приділяли у вихованні дітей Путіна таку саму увагу навчанню російської мови – достеменно невідомо.

Журналістам вдалося знайти інформацію лише про одну російську викладачку – Поліну Т., яка навчала Івана музиці та знайомила його, зокрема, з творами Сергія Прокоф'єва та Миколи Римського-Корсакова.

У 2019 році на Різдво Ваня виконав пісеньку німецькою і нічого не заспівав російською, писала Олеся Федина в розповіді про роботу з персоналом у червні цього ж року,

– заявили розслідувачі.

Іронічно, що в грудні 2018 року голова комісії Ради Федерації із захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що в Росії не можна допустити "трансформації Дідів Морозів у Санта-Клауса". Водночас у ті самі зимові дні маленький Ваня читав дитячі книги про оленя Рудольфа та майстрував сани для Санта-Клауса, а не для Діда Мороза.