Політтехнолог Тарас Загородній в ефірі 24 Каналу пояснив, що цей візит навряд чи був просто протокольним. За його словами, Кремль міг шукати в Астані допомогу, яка вже не виглядає для нього гарантованою.

Для чого Путін поїхав до Казахстану?

Казахстан для Росії важливий не лише як сусід, куди Путіну зручно літати без складних маршрутів, а й як країна, через яку Москва вирішує частину своїх енергетичних питань. Зокрема, йдеться про нафтові потоки в бік Китаю, а також про ширші зв'язки, які Росія ще зберігає з часів Нурсултана Назарбаєва.

Нагадаємо! Казахстан відмовився виконувати на своїй території рішення про примусове стягнення 1,4 мільярда доларів з "Газпрому" на користь Нафтогазу. У владі пояснили це тим, що наказ винесли без участі відповідача, він ще не набрав законної сили, а сама справа, за їхньою позицією, не належить до юрисдикції Казахстану.

Останнім часом для Кремля там з'явилися і нові проблеми. У Казахстані є незалежний арбітражний суд, який присудив Україні півтора мільярда доларів у справі проти "Газпрому".

Півтора мільярда доларів – це суттєва цифра. Це, звичайно, викликало істерику у росіян,

– сказав політтехнолог.

Попри старі економічні зв'язки, Астана вже не виглядає для Кремля повністю передбачуваним партнером. Казахстан розвиває відносини з Китаєм і Туреччиною, шукає для себе інші транспортні та енергетичні маршрути і дедалі виразніше показує, що не хоче замикатися на Росії.

Цей розворот помітний не лише в економіці. У Центральній Азії вже запускають спільні проєкти без участі Москви, а сам Казахстан дедалі частіше демонструє окрему політичну й історичну суб'єктність, яка для Росії виглядає все менш комфортно.

Я думаю, що у Казахстану проблема з прокачкою своєї нафти через територію Росії, тому що Україна нищить нафтогазову інфраструктуру Росії таким чином, що вже немає можливості прокачувати й казахську нафту,

– наголосив він.

На цьому тлі Путін, імовірно, хотів не просто поговорити, а спробувати втримати для себе важливий напрямок, який починає вислизати. Але навіть якщо Кремль розраховував на додаткову підтримку, зокрема й у паливному питанні, Казахстан, за оцінкою Загороднього, навряд чи здатен дати Росії те, чого їй зараз бракує.

Я не думаю, що Казахстан зможе забезпечити їх паливом, тому що у самих цього палива недостатньо, щоб давати росіянам додаткові ресурси,

– наголосив політтехнолог.

Тож цей візит радше показує, що Москва намагається втримати важливий для себе напрямок, ніж реально отримує нові можливості. І що далі Казахстан відходитиме від російської орбіти, то менше користі Кремль матиме від таких поїздок.

Що змінює Казахстан у відносинах з Росією?

Росія з 1 травня 2026 року планувала припинити транзит казахстанської нафти до Німеччини через "Дружбу". Це рішення з'явилося на тлі напруження між Москвою і Берліном після того, як у 2022 році Німеччина передала місцеві підрозділи "Роснафти" під зовнішнє управління.

Казахстан також відмовився від співпраці з російськими компаніями у будівництві трьох ТЕЦ. Станцію в Кокшетау країна вирішила будувати самостійно, а проєкти в Семеї та Усть-Каменогорську передали казахстансько-сінгапурському консорціуму після того, як Москва не підтвердила пільгове фінансування.

У Казахстані планують змінити формулювання в конституції щодо російської мови: замість статусу, який ставить її "нарівні" з казахською, хочуть закріпити, що вона використовується "поруч" із державною мовою. Цю зміну подають як частину політики, спрямованої на зменшення російського впливу у внутрішньому житті країни.