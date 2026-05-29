Политтехнолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала объяснил, что этот визит вряд ли был просто протокольным. По его словам, Кремль мог искать в Астане помощь, которая уже не выглядит для него гарантированной.

Для чего Путин поехал в Казахстан?

Казахстан для России важен не только как сосед, куда Путину удобно летать без сложных маршрутов, но и как страна, через которую Москва решает часть своих энергетических вопросов. В частности, речь идет о нефтяных потоках в сторону Китая, а также о более широких связях, которые Россия еще сохраняет со времен Нурсултана Назарбаева.

Напомним! Казахстан отказался выполнять на своей территории решение о принудительном взыскании 1,4 миллиарда долларов с "Газпрома" в пользу Нафтогаза. Во власти объяснили это тем, что приказ вынесли без участия ответчика, он еще не вступил в законную силу, а само дело, по их позиции, не относится к юрисдикции Казахстана.

В последнее время для Кремля там появились и новые проблемы. В Казахстане есть независимый арбитражный суд, который присудил Украине полтора миллиарда долларов по делу против "Газпрома".

Полтора миллиарда долларов – это существенная цифра. Это, конечно, вызвало истерику у россиян,

– сказал политтехнолог.

Несмотря на старые экономические связи, Астана уже не выглядит для Кремля полностью предсказуемым партнером. Казахстан развивает отношения с Китаем и Турцией, ищет для себя другие транспортные и энергетические маршруты и все отчетливее показывает, что не хочет замыкаться на России.

Этот разворот заметен не только в экономике. В Центральной Азии уже запускают совместные проекты без участия Москвы, а сам Казахстан все чаще демонстрирует отдельную политическую и историческую субъектность, которая для России выглядит все менее комфортно.

Я думаю, что у Казахстана проблема с прокачкой своей нефти через территорию России, потому что Украина уничтожает нефтегазовую инфраструктуру России таким образом, что уже нет возможности прокачивать и казахскую нефть,

– подчеркнул он.

На этом фоне Путин, вероятно, хотел не просто поговорить, а попытаться удержать для себя важное направление, которое начинает ускользать. Но даже если Кремль рассчитывал на дополнительную поддержку, в том числе и в топливном вопросе, Казахстан, по оценке Загороднего, вряд ли способен дать России то, чего ей сейчас не хватает.

Я не думаю, что Казахстан сможет обеспечить их топливом, потому что у самих этого топлива недостаточно, чтобы давать россиянам дополнительные ресурсы,

– подчеркнул политтехнолог.

Поэтому этот визит скорее показывает, что Москва пытается удержать важное для себя направление, чем реально получает новые возможности. И чем дальше Казахстан будет отходить от российской орбиты, тем меньше пользы Кремль будет иметь от таких поездок.

Что меняет Казахстан в отношениях с Россией?

Россия с 1 мая 2026 года планировала прекратить транзит казахстанской нефти в Германию через "Дружбу в Германию через "Дружбу". Это решение появилось на фоне напряжения между Москвой и Берлином после того, как в 2022 году Германия передала местные подразделения "Роснефти" под внешнее управление.

Казахстан также отказался от сотрудничества с российскими компаниями в строительстве трех ТЭЦ. Станцию в Кокшетау страна решила строить самостоятельно, а проекты в Семее и Усть-Каменогорске передали казахстанско-сингапурскому консорциуму после того, как Москва не подтвердила льготное финансирование.

В Казахстане планируют изменить формулировку в конституции относительно русского языка: вместо статуса, который ставит его "наравне" с казахским, хотят закрепить, что он используется "рядом" с государственным языком. Это изменение подают как часть политики, направленной на уменьшение российского влияния во внутренней жизни страны.