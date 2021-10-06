Умер известный народный синоптик Леонид Горбань, – СМИ
6 октября 2021 , 19:13Читати новину українською
Источник:"Обозреватель"
На 83-м году жизни умер знаменитый украинский народный синоптик Леонид Горбань. Мужчины не стало 1 октября.
О смерти Горбаня изданию рассказали родные мужчины. Причины смерти синоптика пока неизвестны.
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Умер синоптик Леонид Горбань
Леонида Ивановича не стало 1 октября,
– поделилась невестка синоптика.
Леониду Горбаню было 82 года. Он стал известным благодаря своим точным длительным прогнозам погоды.
Что известно о Леониде Горбане
- Жил под Киевом. По образованию он не метеоролог, а профессиональный пожарный, подполковник, имел 34 года военного стажа.
- Его считали единственным человеком в Украине, который мог делать прогноз на несколько лет вперед.
- Свою первую книгу "Народный календарь погоды" Горбань писал более 30 лет. Она увидела свет только в 1990-х годах после распада СССР. Самым известным его творением является "Погода до 2030 года".
Редакция 24 канала тоже сотрудничала с народным синоптиком Леонидом Горбанем. Выражаем соболезнования родным и близким мужчины. Светлая память!Обратите внимание! Недавно после длительной борьбы с тяжелой болезнью умер известный львовский врач-педиатр Виктор Чирун. Его сердце перестало биться 24 сентября.