Про смерть Горбаня виданню розповіли рідні чоловіка. Причини відходу синоптика у засвіти наразі невідомі.

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Помер синоптик Леонід Горбань

Леоніда Івановича не стало 1 жовтня,

– поділилася невістка синоптика.

Леоніду Горбаню було 82 роки. Він став відомим завдяки своїм точним тривалим прогнозам погоди.

Що відомо про Леоніда Горбаня

Жив чоловік під Києвом. За освітою він не метеоролог, а професійний пожежник, підполковник, мав 34 роки військового стажу.

Його вважали єдиною людиною в Україні, яка могла робити прогноз на декілька років вперед.

Свою першу книгу "Народний календар погоди" Горбань писав понад 30 років. Вона побачила світ тільки у 1990-х роках – після розпаду СРСР. Найвідомішим його творінням є "Погода до 2030 року".

Редакція 24 каналу теж співпрацювала з народним синоптиком Леонідом Горбанем. Висловлюємо співчуття рідним та близьким чоловіка. Світла пам'ять!

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