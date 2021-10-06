Про смерть Горбаня виданню розповіли рідні чоловіка. Причини відходу синоптика у засвіти наразі невідомі.
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Помер синоптик Леонід Горбань
Леоніда Івановича не стало 1 жовтня,
– поділилася невістка синоптика.
Леоніду Горбаню було 82 роки. Він став відомим завдяки своїм точним тривалим прогнозам погоди.
Що відомо про Леоніда Горбаня
- Жив чоловік під Києвом. За освітою він не метеоролог, а професійний пожежник, підполковник, мав 34 роки військового стажу.
- Його вважали єдиною людиною в Україні, яка могла робити прогноз на декілька років вперед.
- Свою першу книгу "Народний календар погоди" Горбань писав понад 30 років. Вона побачила світ тільки у 1990-х роках – після розпаду СРСР. Найвідомішим його творінням є "Погода до 2030 року".
Редакція 24 каналу теж співпрацювала з народним синоптиком Леонідом Горбанем. Висловлюємо співчуття рідним та близьким чоловіка. Світла пам'ять!