Умер известный украинский журналист Владимир Мостовой

На 77-м году жизни скончался Владимир Мостовой. Он был создателем газеты "Зеркало недели" и руководил этим изданием с 1994 по 2011 годы.

Прощание с журналистом состоится в субботу, 11 ноября, в 12:00 в Большом зале киевского крематория. Он расположен по адресу улица Байковая, 16.

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Большая потеря для Украины

Мы потеряли человека, обладающего энциклопедическими знаниями, уникальным чувством юмора и такта, оптимизмом и колоссальной верой в Украину. Сегодня очень многие потеряли не только учителя, но и родного и близкого человека... Помним. Благодарны. Больно. Светлая память,

​​​ – из некролога, опубликованного на сайте издания.

Что известно о Владимире Мостовом

Родился он в 1947 году в Перегоновке Кировоградской области. Будущий основатель "Зеркала недели" окончил факультет журналистики Киевского национального университета имени Шевченко.

Он работал во многих популярных изданиях. В частности, в "Вечернем Киеве" и "Крещатике". А уже с 1994 года стал главным редактором "Зеркала недели".

У Владимира Мостового была жена Валентина. Она – биолог. У него также остались двое детей – Юлия и Алексей. Каждый из них пошел по стопам отца.

Так, Юлия Мостовая была заместителем Владимира в "Зеркале недели". Как только он уволился, она заняла его кресло и стала главным редактором.

Обратим внимание, что Мостовой был награжден премиями "Управляющий масс-медиа года", а также "За свободу и будущее средств массовой информации".

Кроме того, журналист увлекался нумизматикой. Его интересовало изучение монет, медалей и денег.

Редакция 24 Канала выражает глубокие соболезнования родным и близким журналиста Владимира Мостового. Пусть покоится с миром!

Накануне стало известно, что 1 ноября в немецком Висбадене умер Анатолий Васянович. Он – телеведущий, диктор, актер и заслуженный журналист Украины. Он отошел в засветы в 81 год, из которых 32 отдал телевидению.