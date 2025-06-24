Умер экс-руководитель Самборского РТЦК, который фигурировал в деле САП
- Сергей Бабич, бывший руководитель Самборского РТЦК, умер в возрасте 59 лет от инсульта.
- Бабич фигурировал в деле САП из-за подозрений во владении необоснованно большими активами, в том числе недвижимостью стоимостью более 4 миллионов гривен.
- В 2023 году Бабича уволили с должности, и он расторг брак, но попытки поделить имущество через суд не увенчались успехом.
В понедельник, 23 июня, на 60-м году жизни скончался Сергей Бабич, бывший руководитель Самборского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он фигурировал в деле САП по владению обоснованно большими активами.
Об этом известии в соцсетях сообщил экс-руководитель Львовского областного ТЦК Александр Тищенко. Как отметили в Lviv.media, детали уточнил городской голова Самбора Юрий Гамар, передает 24 Канал.
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От инсульта умер экс-руководитель Самборского ТЦК и СП
Бывший руководитель Самборского ТЦК умер в понедельник, 23 июня. Причиной стал инсульт.
Имя Бабича стало известным широкой общественности после того, как в сентябре 2023 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило у него имущество, законность происхождения которого вызывала сомнения. Речь шла о недвижимости общей стоимостью более 4 миллионов гривен, которую он и его жена приобрели за последние несколько лет.
НАПК передало собранные материалы в Специализированную антикоррупционную прокуратуру, чтобы решить вопрос об обращении в суд с иском о конфискации активов в пользу государства.
Согласно декларации за 2023 год, Сергей Бабич владел активами на более 6 миллионов гривен, а это в частности:
- 6 квартир во Львове и Киеве;
- 2 паркоместа;
- автомобиль Lexus RX 2021 года;
- несколько земельных участков и тому подобное.
В том же году Бабича уволили с должности в Самборском ТЦК. Также он официально расторг брак, а попытки поделить имущество через суд завершились безрезультатно – дело оставили без движения.