Умер экс-нардеп Борис Беспалый

Умер украинский политик, бывший народный депутат Борис Беспалый. Он ушел из жизни в 69 лет.

Борис Беспалый был депутатом третьего, четвертого и пятого созывов Верховной Рады. Директор "Центра исследований проблем гражданского общества" Виталий Кулик отметил, что вместе с Беспалым работал над проектом новой Коституции.

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Борис Беспалый – известный украинский политик

Борис Беспалый родился 25 мая 1953 года в Ирпене Киевской области. Окончил физико-математический факультет Киевского государственного педагогического института.

В марте 1998 года Беспалого впервые избрали нардепом. Политик работал в Верховной Раде в течение трех созывов.

Борис Беспалый был автором проекта изменений в Закон "О связи", в соответствии с которыми отменили плату за входящие звонки на мобильные телефоны. В августе 2005 года политик был награжден орденом "За заслуги" III степени.

Политический эксперт Константин Матвиенко отметил, что похороны Бориса Беспалого пройдут во вторник, 18 октября, на Байковом кладбище.

приносит искренние соболезнования родным и близким Бориса Беспалого.

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