Борис Беспалий був депутатом третього, четвертого та п'ятого скликань Верховної Ради. Директор "Центру досліджень проблем громадянського суспільства" Віталій Кулик зазначив, що разом з Беспалим працював над проєктом нової Конституції.

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Борис Беспалий – відомий український політик

Борис Беспалий народився 25 травня 1953 року в Ірпені, що на Київщині. Закінчив фізико-математичний факультет Київського державного педагогічного інституту.

У березні 1998 року Беспалого вперше обрали нардепом. Політик працював у Верховній Раді упродовж трьох скликань.

Борис Беспалий був автором проєкту змін до Закону "Про зв'язок", відповідно до яких скасували плату за вхідні дзвінки на мобільні телефони. У серпні 2005 року політика нагородили орденом "За заслуги" III ступеня.

Політичний експерт Костянтин Матвієнко зазначив, що похорон Бориса Беспалого відбудеться у вівторок, 18 жовтня, на Байковому кладовищі.

24 канал приносить щирі співчуття рідним та близьким Бориса Беспалого.

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