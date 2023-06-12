Умер экс-премьер Италии и друг Путина Сильвио Берлускони

В Италии в возрасте 86 лет скончался бывший премьер-министр Сильвио Берлускони. У него были серьезные проблемы со здоровьем и был госпитализирован накануне.

Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Его госпитализировали в пятницу, 9 июня, однако врачи утверждали, что ситуация "не критическая".

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Бывший премьер Италии имел серьезные проблемы со здоровьем

Экс-премьер в течение 45 недель проходил курс лечения от пневмонии, связанной с хронической лейкемией. Его выписали в прошлом месяце, однако 9 июня его снова госпитализировали в больницу Сан-Раффаэле.

Утром в больницу прибыл брат Берлускони Паоло вместе с детьми бывшего итальянского премьера. Его жена Марта Фашина была вместе с мужем в Сан-Раффаэле.

За время политической карьеры Берлускони трижды занимал должность премьер-министра Италии. В 2011 году он окончательно прекратил свои полномочия в качестве премьера.

Следует отметить, что бывший премьер поддерживал российского диктатора Владимира Путина. В 2015 году Берлускони посетил оккупированный Крым, где встретился с российским президентом. После этого СБУ запретила экс-премьеру въезд в Украину.

После того как Берлускони ушел с поста премьера Италии, он постоянно поддерживал "дружеский контакт" с Путиным.

Берлускони цинично высказывался об Украине

С началом полномасштабного вторжения Берлускони неоднократно цинично высказывался в сторону Украины. В частности, в октябре 2022 года он заявил, что Украина может согласиться на мирные переговоры с российскими захватчиками, если другие страны-партнеры прекратят поставлять оружие.

Кроме того, Берлускони оправдывал российское вторжение в Украину. Он утверждал, что якобы Путина к войне подтолкнул российский народ и его министры. Целью кровопролитного вторжения Берлускони называл якобы "создание в Киеве правительства достойных людей".

В феврале 2023 года премьер-министр Италии Джорджия Мелони встретилась с Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе. Берлускони тогда подверг критике действия Мелони и заявил, что не встречался бы с Президентом Украины. Более того, он цинично заявил, что в кровопролитной войне якобы виновата Украина, потому что "атаковала" Донецкую и Луганскую области, чем якобы спровоцировала полномасштабное вторжение.