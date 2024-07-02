Умер казахский журналист Садыков, на которого совершили покушение в Киеве

Казахский журналист Айдос Садыков, на которого совершили покушение в Киеве, умер. Оппозиционер 13 дней боролся за жизнь в реанимации, но, к сожалению, чуда не произошло.

О смерти Садыкова сообщила его жена Наталья. В сети она написала, что сердце мужа остановилось ночью 2 июля.

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Садыков умер в реанимации

Наталья Саликова сообщила, что ночью 2 июля в 03:00 в Киеве умер ее муж – Айдос Садыков. 18 июня 2023 года он получил пулевое ранение в голову и был в тяжелом состоянии. 13 дней Садыков боролся за жизнь в реанимации, однако его сердце остановилось. Все это время казахский журналист и оппозиционер был в коме и не приходил в сознание.

Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03:00 по Киеву. Мой любимый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не произошло,

– говорится в заметке Натальи Садыковой.

Жена в очередной раз подчеркнула, что к смерти Айдоса Садыкова причастен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Наталья Садыкова ранее неоднократно заявляла, что он мог нанять киллеров для убийства оппозиционера, ведь Айдос Садыков открыто критиковал власть. Кроме того, он называл президента Казахстана "российской марионеткой", а накануне покушения – опубликовал новое видео с критикой Токаева.

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