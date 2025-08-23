О его карьере и значении для Москвы рассказывает 24 Канал.

Что известно о Кирилле Вышинском?

Его задержали в мае 2018 года, после чего он находился под стражей согласно решению суда. В сентябре 2019 года пропагандист отправился в Россию в рамках обмена "35 на 35" между Киевом и Москвой. В рамках этого обмена удалось вернуть Олега Сенцова и других узников Кремля, в частности пленных украинских моряков.

Только на "РИА Новости" появилось более полутора тысяч материалов о нем. Это неудивительно, ведь ресурс входит в структуру государственного агентства "Россия сегодня", возглавляемого Дмитрием Киселевым и Маргаритой Симоньян.

Журналистскую карьеру Вышинский начал в Днепре на каналах олигарха Виктора Пинчука, а впоследствии работал на ICTV, где сотрудничал в частности с Киселевым.

После того, как Киселев возвращается в Москву, Вышинский становится журналистом государственного канала "Россия".

Киселев вообще не скрывал, что они с Вышинским хорошие друзья. Например, в 2003 году они вместе основали фестиваль "Джаз Коктебель".

С 2014 года он возглавил украинскую редакцию "РИА Новости", которая, по версии прокуратуры, стала площадкой для распространения 72 материалов антиукраинского содержания. Эти тексты, по утверждению обвинения, оправдывали действия России, дискредитировали украинскую власть и армию и пропагандировали идеи отделения Донбасса.

Кроме информационной деятельности, во время обысков у Вышинского изъяли 200 тысяч долларов наличными, оружие, российский паспорт и кремлевские награды, в частности награду "За возвращение Крыма". Следствие установило, что он выполнял задание Москвы по информационному сопровождению аннексии полуострова, а финансирование его медиа происходило через сербскую компанию SPN Media Solutions.

Москва активно боролась за его освобождение. Лавров, Симоньян и Киселев неоднократно делали громкие заявления, дело поднималось на международном уровне, а сам Вышинский даже на суде заявлял о желании отказаться от украинского гражданства, хотя потом его адвокат уточнил, что он не обязательно это сделает. Его поддерживали акциями, выносили вопросы в Госдуму, а в России даже присудили журналистскую премию "Камертон" имени Анны Политковской.

Эксперты отмечают, что Россия не столько заботилась о самом Вышинском, сколько использовала его как символ для пропаганды. Его имя стало инструментом в гибридной войне.

Что известно о смерти Вышинского?