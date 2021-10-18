Сибирская язва и "Мадам госсекретарь": чем известен Колин Пауэлл, который умер из-за COVID-19

Утром 18 октября на 85 году жизни скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Биография политика – довольно насыщенная.

Ведь Колин Пауэлл известен не только в США, но и во всем мире. Чем занимался политик и что принесло ему популярность – читайте далее в материале.

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Молодые годы и военная карьера

Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке в семье выходцев с Ямайки. Детство будущего политика прошло в Бронксе. В Нью-Йорке Пауэлл учился и получил степень бакалавра геологии в местном Сити-колледже. Там ему дали стипендию и возможность пройти курс военного дела. В этой области молодой человек начал делать значительные успехи и решил посвятить армии свою жизнь.

В возрасте 21 год, которую проходил сначала во Флориде, а затем – в Западной Германии. Одним из следующих мест службы Пауэлла стал Вьетнам. Сначала молодой офицер был среди военных советников армии Южного Вьетнама, получил ранения во время боевого патрулирования.

Капитан Колин Пауэлл во Вьетнаме / Фото из фейсбука Колина Пауэлла

После ранения в 1963 году Пауэлл был вынужден вернуться в США, но в 1968 году снова оказался на войне. Хотя он и был в должности заместителя начальника штаба пехотной дивизии, был активным участником боевых действий – вертолет, на котором летел майор Пауэлл был сбит вьетконговцами и офицер самостоятельно спас трех боевых товарищей. За это он получил почетную награду – Soldier's Medal.

Тогда же– офицера обвинили в сокрытии фактов военных преступлений американской армии во Вьетнаме, в частности, массовых убийств в Сонгми. Этот эпизод показал Пауэлла как человека, не желающего "выносить на свет скелеты из шкафа" и способного держать язык за зубами, даже если речь идет о военных преступлениях.

Когда Пауэлл стал политиком, ему придется оправдываться за это, но тогда – в конце 1960-х – это было плюсом для карьеры перспективного офицера, который получил реноме "командного игрока".

Пентагон

По возвращении в США Колин Пауэлл вместе с семьей поселился в столице США и начал работать в Пентагоне. Параллельно он получил степень МВА в местном Университете Джорджа Вашингтона. Впоследствии Пауэлл защитил докторскую.

Работу в Пентагоне Колин Пауэлл активно совмещал с политикой – он прошел стажировку в Белом доме, а затем отправился в командировку в Республику Корея.



Будни в Пентагоне / Фото из фейсбука Колина Пауэлла

В 1983 году в разгар "холодной войны" Колин Пауэлл стал помощником министра обороны США, через 3 года дорос до заместителя директора Совета Национальной Безопасности США, а в 1987 году был назначен советником президента Рональда Рейгана по национальной безопасности.

Преемник Рейгана – Джордж Буш-старший номинировал Пауэлла на высокую должность главы Объединенного комитета начальников штабов США и Пауэлл стал первым темнокожим американцем на этом посту.

В гостях у Рейгана / Фото из фейсбука Колина Пауэлла

В эти годы была внедрена новая оборонная стратегия США – так называемая "Доктрина Пауэлла", которая действовала до победного для США окончания холодной войны.

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Именно при руководстве Пауэлла были спланированы и реализованы вторжения США в Панаму и операция "Буря в пустыне". Также политик добился мирной передачи власти от военной хунты на Гаити.

Кадровый военный рассматривался республиканцами в качестве кандидата в президенты США, но сам Пауэлл решил уйти на пенсию.



Колин Пауэлл и Леди Ди / Фото из фейсбука Колина Пауэлла

Государственный секретарь США

После завершения каденции демократа Клинтона и избрания президентом США Джорджа Буша-младшего, авторитетный военный вернулся в большую политику. Пауэлл получил должность государственного секретаря США и стал первым афроамериканцем – главой внешнеполитического ведомства этой страны.

После трагических событий 11 сентября 2001 года США пытались восстановить свой международный авторитет силой. В результате были начаты непопулярные войны – вторжение в Афганистан и Ирак. К последней кампании Пауэлл имеет непосредственное отношение.

Легендарное выступление Колина Пауэлла в ООН:

Кадры, на которых Пауэлл 5 февраля 2003 года держит в руках колбу с неизвестным веществом и убеждает Совет Безопасности ООН, что у Саддама Хуссейна есть биологическое оружие, стали мемом и облетели весь мир. Впоследствии никакого биологического оружия в Ираке не нашли, а неизвестный белый порошок, который госсекретарь США упорно идентифицировал как сибирскую язву, навсегда приклеился к Колину Пауэллу. Собственно, он и похоронил карьеру политика.

В 2005 году Пауэлл публично покаялся за свои слова и обвинил во всем ЦРУ, хотя по другим версиям, он действовал сознательно и впоследствии стал козлом отпущения по указанию Белого дома.

После победы Буша-младшего Пауэлл покинул администрацию и ушел на пенсию. Новым госсекретарем стала Кондолиза Райс.

Колин Пауэлл и Билл Клинтон / Фото из фейсбука Колина Пауэлла

На пенсии Пауэлл вел себя довольно активно и отметился поддержкой уже демократического лагеря. В частности, выступал за избрание Барака Обамы, а впоследствии поддерживал Хиллари Клинтон.

В последние годы жизни Колин Пауэлл запомнился камео в популярном ситкоме "Мадам Секретарь". Там он сыграл самого себя.

Сообщение о смерти Колина Пауэлла / Скриншот

18 октября 2021 года жизни выдающегося политика прервалась в военном госпитале в Мэриленде. Причиной смерти стали осложнения после COVID-19.