Сибирская язва и "Мадам госсекретарь": чем известен Колин Пауэлл, который умер из-за COVID-19
Источник:24 канал
Утром 18 октября на 85 году жизни скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. Причиной смерти стали осложнения от COVID-19. Биография политика – довольно насыщенная.
Ведь Колин Пауэлл известен не только в США, но и во всем мире. Чем занимался политик и что принесло ему популярность – читайте далее в материале.
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Молодые годы и военная карьера
Колин Пауэлл родился 5 апреля 1937 года в Нью-Йорке в семье выходцев с Ямайки. Детство будущего политика прошло в Бронксе. В Нью-Йорке Пауэлл учился и получил степень бакалавра геологии в местном Сити-колледже. Там ему дали стипендию и возможность пройти курс военного дела. В этой области молодой человек начал делать значительные успехи и решил посвятить армии свою жизнь.В возрасте 21 год Колин Пауэлл пошел на военную службу, которую проходил сначала во Флориде, а затем – в Западной Германии. Одним из следующих мест службы Пауэлла стал Вьетнам. Сначала молодой офицер был среди военных советников армии Южного Вьетнама, получил ранения во время боевого патрулирования.
После ранения в 1963 году Пауэлл был вынужден вернуться в США, но в 1968 году снова оказался на войне. Хотя он и был в должности заместителя начальника штаба пехотной дивизии, был активным участником боевых действий – вертолет, на котором летел майор Пауэлл был сбит вьетконговцами и офицер самостоятельно спас трех боевых товарищей. За это он получил почетную награду – Soldier's Medal.Тогда же Колин Пауэлл стал участником громкого скандала – офицера обвинили в сокрытии фактов военных преступлений американской армии во Вьетнаме, в частности, массовых убийств в Сонгми. Этот эпизод показал Пауэлла как человека, не желающего "выносить на свет скелеты из шкафа" и способного держать язык за зубами, даже если речь идет о военных преступлениях.
Когда Пауэлл стал политиком, ему придется оправдываться за это, но тогда – в конце 1960-х – это было плюсом для карьеры перспективного офицера, который получил реноме "командного игрока".
Пентагон
По возвращении в США Колин Пауэлл вместе с семьей поселился в столице США и начал работать в Пентагоне. Параллельно он получил степень МВА в местном Университете Джорджа Вашингтона. Впоследствии Пауэлл защитил докторскую.
Работу в Пентагоне Колин Пауэлл активно совмещал с политикой – он прошел стажировку в Белом доме, а затем отправился в командировку в Республику Корея.
Будни в Пентагоне / Фото из фейсбука Колина Пауэлла
В 1983 году в разгар "холодной войны" Колин Пауэлл стал помощником министра обороны США, через 3 года дорос до заместителя директора Совета Национальной Безопасности США, а в 1987 году был назначен советником президента Рональда Рейгана по национальной безопасности.Преемник Рейгана – Джордж Буш-старший номинировал Пауэлла на высокую должность главы Объединенного комитета начальников штабов США и Пауэлл стал первым темнокожим американцем на этом посту.
В гостях у Рейгана / Фото из фейсбука Колина Пауэлла
В эти годы была внедрена новая оборонная стратегия США – так называемая "Доктрина Пауэлла", которая действовала до победного для США окончания холодной войны.
Читайте Умер бывший глава Пентагона Дональд РамсфелдИменно при руководстве Пауэлла были спланированы и реализованы вторжения США в Панаму и операция "Буря в пустыне". Также политик добился мирной передачи власти от военной хунты на Гаити.
Кадровый военный рассматривался республиканцами в качестве кандидата в президенты США, но сам Пауэлл решил уйти на пенсию.
Колин Пауэлл и Леди Ди / Фото из фейсбука Колина Пауэлла
Государственный секретарь США
После завершения каденции демократа Клинтона и избрания президентом США Джорджа Буша-младшего, авторитетный военный вернулся в большую политику. Пауэлл получил должность государственного секретаря США и стал первым афроамериканцем – главой внешнеполитического ведомства этой страны.
После трагических событий 11 сентября 2001 года США пытались восстановить свой международный авторитет силой. В результате были начаты непопулярные войны – вторжение в Афганистан и Ирак. К последней кампании Пауэлл имеет непосредственное отношение.
Легендарное выступление Колина Пауэлла в ООН:
Кадры, на которых Пауэлл 5 февраля 2003 года держит в руках колбу с неизвестным веществом и убеждает Совет Безопасности ООН, что у Саддама Хуссейна есть биологическое оружие, стали мемом и облетели весь мир. Впоследствии никакого биологического оружия в Ираке не нашли, а неизвестный белый порошок, который госсекретарь США упорно идентифицировал как сибирскую язву, навсегда приклеился к Колину Пауэллу. Собственно, он и похоронил карьеру политика.В 2005 году Пауэлл публично покаялся за свои слова и обвинил во всем ЦРУ, хотя по другим версиям, он действовал сознательно и впоследствии стал козлом отпущения по указанию Белого дома.
После победы Буша-младшего Пауэлл покинул администрацию и ушел на пенсию. Новым госсекретарем стала Кондолиза Райс.
Колин Пауэлл и Билл Клинтон / Фото из фейсбука Колина Пауэлла
На пенсии Пауэлл вел себя довольно активно и отметился поддержкой уже демократического лагеря. В частности, выступал за избрание Барака Обамы, а впоследствии поддерживал Хиллари Клинтон.
В последние годы жизни Колин Пауэлл запомнился камео в популярном ситкоме "Мадам Секретарь". Там он сыграл самого себя.
Сообщение о смерти Колина Пауэлла / Скриншот
18 октября 2021 года жизни выдающегося политика прервалась в военном госпитале в Мэриленде. Причиной смерти стали осложнения после COVID-19.