31 января, 08:30
Сверхтяжелая работа: в столице на одном из объектов умер работник Киевтеплоэнерго

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • В Киеве во время работы умер работник "Киевтеплоэнерго".
  • Причины смерти установят судмедэксперты.

В предприятии Киевтеплоэнерго скорбный день. На одном из объектов умер работник.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Что известно о гибели работника Киевтеплоэнерго?

Во время работы уже не впервые погибают коммунальщики. В столице произошел еще один такой случай.

Как сообщили местные власти, на одном из объектов критической инфраструктуры прямо во время работы умер мужчина, который работал в составе команды предприятия "Киевтеплоэнерго". Ему было 66 лет.

Причины смерти должны установить судмедэксперты,
– говорится в сообщении.

Сейчас имя коммунальщика не называют.

В Киеве коммунальщики работают очень сложно

  • Ситуация в Киеве с электроснабжением и теплом местами остается сложной. Улучшение условий зависит от тяжелой работы коммунальных специалистов. Некоторые из них сильно пострадали из-за переохлаждения и усталости.

  • Недавно в Оболонском районе прямо во время работы погиб работник Киевтеплоэнерго.

  • В то же время на помощь в Киев приехали шесть бригад львовских коммунальщиков с техникой. Коллеги вместе восстанавливают электричество, водоснабжения, а также занимаются размораживанием теплотрасс.