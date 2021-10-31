Умер легендарный ветеран Иван Залужный, потерявший единственного внука в войне с Россией

В Запорожье скончался известный ветеран Второй мировой Иван Залужный. В мае 2021 украинцу исполнилось 103 года.

Трагическую новость сообщил бывший глава Запорожской ОГА Константин Брыль. Одновременно об этом сообщили и в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации.

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В Запорожской ОГА отметили, что с грустью восприняли известие про смерть легенды нашего времени с героическим жизненным путем. Там подчеркнули, что Залужный являлся примером мужества и патриотизма для всего нынешнего поколения украинцев.

Он прожил достойную жизнь и всегда будет примером для многих! Это большая потеря для всех нас,

– написал Брыль в своем фейсбуке.

Он отметил, что с именем Залужного в Запорожской области и всей Украине связаны очень героические и патриотические воспоминания. Мол, он защищал нашу страну от "коричневой чумы", а его родной внук отдал жизнь за Украину.

Залужный потерял внука на Донбассе

Редация 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким легендарного ветерана Ивана Залужного.

Родной внук ветерана, Иван Гутник-Залужный, продолжил его военное дело. После начала российской агрессии на Донбассе он пошел добровольцем в АТО. Парень погиб летом 2014 года под Амвросиевкой Донецкой области. Ценой своей жизни 23-летний юноша спас жизнь 50 собратьев. На похоронах дедушка бойца обратился к российским ветеранам. Он призвал их повлиять на Путина и остановить войну на Донбассе.

Что еще известно об Иване Залужном

Источник: "Википедия"

Родился 10 мая 1918 года в селе Кисличеватая (нынешняя Днепропетровщина). Был участником Второй мировой войны . Награжден многочисленными медалями.

. Награжден многочисленными медалями. В детстве пережил Голодомор 1932 – 1933 годов. Проходил службу на Дальнем Востоке. Участвовал в боях за Сталинград. После войны продолжил служить в армии.

В 2015 году Украинский институт национальной памяти распространил в сети видеоролик, приуроченный к 70-летию победы над нацизмом. В ролике рассказали историю Ивана Залужного и его внука.

Залужный вместе с ветераном УПА Степаном Петрашем в 2017 году стали символами объединения украинцев. Приняв участие в информационной кампании ко Дню памяти и примирения, они напомнили, что победа над нацизмом – общая для всех частей Украины.

Видео о Залужном и его внуке: смотрите видео