Об этом 24 Каналу рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов, заметив, что за последние недели чрезвычайно возросла публичная активность Николая Патрушева.
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С чем связана такая активизация Патрушева
Как отметил Попов, Патрушев начал позволять себе разные стратегические высказывания о пути России на публике. Раньше за ним такое не наблюдалось. Это особенно интересно на фоне разных непроверенных слухов о смерти Владимира Путина.
Следует также обратить внимание на один из последних выступлений Патрушева. Там он вообще, условно, "похоронил" Путина.
Наблюдаю очень высокую активность Патрушева. А еще и то выступление, в котором Патрушев буквально "похоронил" Путина... Постоянно употреблял о нем глаголы в прошлом. "Он знал; он делал; он ходил". Вроде бы человека уже нет,
– рассказал Попов.
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Также активно все комментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. А потом Путин внезапно начал много появляться на публике, как будто ничего не произошло. Все эти специфические признаки могут указывать на то, что действительно что-то произошло. А сейчас вместо Путина, как предположил Попов, ходят двойники.
Действительно ли Путин умер: коротко
- После разных сообщений о смерти Путина довольно быстро показали по телевизору. Он вел селекторное совещание, о чем писали российские СМИ.
- В украинской разведке отметили, что не следует слепо доверять таким слухам. По всей вероятности, так могли проверять не только украинскую аудиторию, но и российскую.
- Издание The Sun написало, что искусственный интеллект проверил разные фотографии Путина. По результатам этого исследования можно заключить, что российский президент использует двойников.