Внезапно умер депутат Львовского горсовета Юрий Гринов

В пятницу, 6 января, стало известно о смерти депутата Львовского городского совета Юрия Гринива. В этом году Гриниву могло исполниться 48 лет.

Причина смерти Юрия Гринива пока не сообщается. Мэр Львова Андрей Садовый только написал, что Гринов умер внезапно.

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"Стало известно о внезапной смерти депутата Львовского городского совета Юрия Гринива. Очень печальное известие для общества в день Рождества. Соболезнования родным и близким. Вечная память", – написал Садовый.

Что известно о Юрии Гриниве

Юрий Гринив родился 24 февраля 1975 года во Львове. Он был членом политической партии "Европейская Солидарность". Также он являлся помощником-консультантом депутатов Украины.

Имел высшее инженерное, экономическое и юридическое образование. Кандидат экономических наук (доктор философии). Являлся Членом-корреспондентом Инженерной Академии Наук Украины.

С 2003 по 2005 год работал в руководстве Госкомпредпринимательства, Налоговой Администрации, Инспекции по защите прав потребителей, Госстандарта.

В 2014 году Гринив стал членом политической партии БПП "Солидарность". В 2014 и 2017 – 2019 годах он был председателем областной организации этой партии. В том же 2014 году баллотировался в Верховную Раду от "Солидарности".

Гринов работал заместителем руководителя штаба Петра Порошенко во Львовской области на президентских выборах и заместителем руководителя штаба "ЕС" парламентской кампании 2019 года.

В 2020 году Гринов стал депутатом Львовского горсовета 8 созыва от "ЕС".