Умер литературовед и публицист Михаил Слабошпицкий

Украинский литературовед Михаил Слабошпицкий ушел из жизни в ночь на 30 мая 2021 года. Причину смерти публициста пока не сообщают.
Слабошпицкий умер в возрасте 75 лет. Об этом 30 мая сообщила его жена Светлана Короненко.
Читайте также Умер посол Украины в Таиланде Андрей Бешта
Сегодня ночью умер Михаил Слабошпицкий. Люблю. Плачу,
– написала Короненко.
Как реагируют на смерть литературоведа
В комментариях к сообщению жены умершего друзья, знакомые и поклонники творчества Слабошпицкого выражают соболезнования по поводу утраты.
- "Не могу поверить. Пусть Господь примет в свои объятия и поселит среди ангелов в раю".
- "Невосполнимая утрата. Незабываемый след оставили вы, дорогой Михаил Федотович, в жизни Дома учителя. Царство Небесное".
- "Вся литературная, образовательная, читательская Черкасщина, которую так почитал Михаил, в глубоком трауре от невосполнимой утраты".
- "Это трудно принять. Трудно подобрать слова. Мы с вами, Светлана. Обнимаю вас и также плачу. Михаил Федотович – редкая, эпохальная фигура. Уникальный писатель, летописец, талантливый обсерватор литературной жизни Украины".
Что известно о Михаиле СлабошпицкомЛитературовед родился в Марьяновке Черкасской области. По специальности Слабошпицкий – журналист. Он работал редактором отдела критики газеты "Литературная Украина", главным редактором газеты "Вести из Украины", журнала "Вавилон-XX". Слабошпицкий также был редактором издательства "Ярославов Вал". С 2006 года он занимал должность секретаря Совета Национального союза писателей. Публицист является отцом киносценариста и режиссера Мирослава Слабошпицкого и известной журналистки Иванны Слабошпицкой.
Источник: Википедия