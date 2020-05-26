Умер Моисей Фишбейн – выдающийся украинский поэт и переводчик

На 74-м году жизни скончался украинский писатель и переводчик Моисей Фишбейн. Причиной смерти стала тяжелая болезнь художника.

Информацию о смерти Моисея Фишбейна подтвердил председатель союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в "Фейсбук".

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"Он был глубоким человеком и много сделал для Украины и украинской культуры. Его переводы Райнера Марии Рильке я считаю одним из лучших примеров перевода на украинский язык", – написал по этому поводу Святослав Вакарчук.

О тяжелой болезни Моисея Фишбейна было известно еще в конце 2019 года. На тот момент он находился в больнице в тяжелом состоянии.

Что известно о Моисее Фишбейне