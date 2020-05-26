Умер Моисей Фишбейн – выдающийся украинский поэт и переводчик
На 74-м году жизни скончался украинский писатель и переводчик Моисей Фишбейн. Причиной смерти стала тяжелая болезнь художника.
Информацию о смерти Моисея Фишбейна подтвердил председатель союза писателей Украины Михаил Сидоржевский на своей странице в "Фейсбук".
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"Он был глубоким человеком и много сделал для Украины и украинской культуры. Его переводы Райнера Марии Рильке я считаю одним из лучших примеров перевода на украинский язык", – написал по этому поводу Святослав Вакарчук.
О тяжелой болезни Моисея Фишбейна было известно еще в конце 2019 года. На тот момент он находился в больнице в тяжелом состоянии.
Что известно о Моисее Фишбейне
- Моисей Фишбейн – украинский поэт и переводчик еврейского происхождения. Родился 1 декабря 1946 года в Черновцах.
- Окончил филологический факультет Киевского педагогического института, работал в Главной редакции Украинской советской энциклопедии.
- В 1979 был вынужден эмигрировать в Израиль после отказа сотрудничать с КГБ. В 1982 году перебрался в Германию
- В 1982-1985 годах работал в украинской и российской редакциях "Радио Свобода" корреспондентом, редактором, комментатором.
- В 2003 году Моисей Фишбейн вернулся в Украину.
- Автор книг "Ямбовый круг" (1974), "Сборник без названия" (1984), "Дивный сад" (1991), "Апокриф" (1996), "Рассеянные тени" (2001), "Аферизмы" (2003), "Ранний рай" (2006).
- Перевел на украинский поэзии Г. Гейне, Г. Тракля, Р. М. Рильке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманн, Т. Аргези, Х. Н. Бялика, Ш. Бодлера, М. Волошина и других авторов.
- Лауреат премии имени Василия Стуса. Рыцарь ордена князя Ярослава Мудрого V степени.
- Член Украинского Центра Международного ПЕН-клуба и Национального Союза писателей Украины.