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Помер Мойсей Фішбейн – видатний український поет та перекладач

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Помер Мойсей Фішбейн
Помер Мойсей Фішбейн / facebook.com/oksent

На 74-му році життя помер український письменник і перекладач Мойсей Фішбейн. Причиною смерті стала важка хвороба митця.

Інформацію про смерть Мойсея Фішбейна підтвердив голова спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у фейсбук.

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"Він був глибокою людиною і багато зробив для України і української культури. Його переклади Райнера Марії Рільке я вважаю одним з найкращих прикладів перекладу українською мовою", – написав з цього приводу Святослав Вакарчук.

Про важку недугу Мойсея Фішбейна було відомо ще наприкінці 2019 року. На той час він перебував у лікарні у важкому стані. 

Що відомо про Мойсея Фішбейна

  • Мойсей Фішбейн – український поет та перекладач єврейського походження. Народився 1 грудня 1946 року в Чернівцях.
  • Закінчив філологічний факультет Київського педагогічного інституту,  працював у Головній редакції Української радянської енциклопедії. 
  • 1979 року був змушений емігрувати до Ізраїлю після відмови співпрацювати з КДБ. У 1982 році перебрався до Німеччини
  • У 1982–1985 роках працював в українській і російській редакціях "Радіо Свобода" кореспондентом, редактором, коментатором.
  • У 2003 році Мойсей Фішбейн повернувся в Україну.
  • Автор книжок "Ямбове коло" (1974), "Збірка без назви" (1984), "Дивний сад" (1991), "Апокриф" (1996), "Розпорошені тіні" (2001), "Аферизми" (2003), "Ранній рай" (2006).
  • Переклав українською поезії Г. Гайне, Ґ. Тракля, Р. М. Рільке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманна, Т. Арґезі, Х. Н. Бяліка, Ш. Бодлера, М. Волошина та інших авторів.
  • Лауреат премії імені Василя Стуса. Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня. 
  • Член Українського Центру Міжнародного ПЕН-Клубу та Національної Спілки письменників України.

 

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини України LifeStyle Втрати
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