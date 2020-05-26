Помер Мойсей Фішбейн – видатний український поет та перекладач

На 74-му році життя помер український письменник і перекладач Мойсей Фішбейн. Причиною смерті стала важка хвороба митця.

Інформацію про смерть Мойсея Фішбейна підтвердив голова спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у фейсбук.

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"Він був глибокою людиною і багато зробив для України і української культури. Його переклади Райнера Марії Рільке я вважаю одним з найкращих прикладів перекладу українською мовою", – написав з цього приводу Святослав Вакарчук.

Про важку недугу Мойсея Фішбейна було відомо ще наприкінці 2019 року. На той час він перебував у лікарні у важкому стані.

Що відомо про Мойсея Фішбейна

Мойсей Фішбейн – український поет та перекладач єврейського походження. Народився 1 грудня 1946 року в Чернівцях.

Закінчив філологічний факультет Київського педагогічного інституту, працював у Головній редакції Української радянської енциклопедії.

1979 року був змушений емігрувати до Ізраїлю після відмови співпрацювати з КДБ. У 1982 році перебрався до Німеччини

У 1982–1985 роках працював в українській і російській редакціях "Радіо Свобода" кореспондентом, редактором, коментатором.

У 2003 році Мойсей Фішбейн повернувся в Україну.

Автор книжок "Ямбове коло" (1974), "Збірка без назви" (1984), "Дивний сад" (1991), "Апокриф" (1996), "Розпорошені тіні" (2001), "Аферизми" (2003), "Ранній рай" (2006).

Переклав українською поезії Г. Гайне, Ґ. Тракля, Р. М. Рільке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманна, Т. Арґезі, Х. Н. Бяліка, Ш. Бодлера, М. Волошина та інших авторів.

Лауреат премії імені Василя Стуса. Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.