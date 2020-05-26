Помер Мойсей Фішбейн – видатний український поет та перекладач
На 74-му році життя помер український письменник і перекладач Мойсей Фішбейн. Причиною смерті стала важка хвороба митця.
Інформацію про смерть Мойсея Фішбейна підтвердив голова спілки письменників України Михайло Сидоржевський на своїй сторінці у фейсбук.
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"Він був глибокою людиною і багато зробив для України і української культури. Його переклади Райнера Марії Рільке я вважаю одним з найкращих прикладів перекладу українською мовою", – написав з цього приводу Святослав Вакарчук.
Про важку недугу Мойсея Фішбейна було відомо ще наприкінці 2019 року. На той час він перебував у лікарні у важкому стані.
Що відомо про Мойсея Фішбейна
- Мойсей Фішбейн – український поет та перекладач єврейського походження. Народився 1 грудня 1946 року в Чернівцях.
- Закінчив філологічний факультет Київського педагогічного інституту, працював у Головній редакції Української радянської енциклопедії.
- 1979 року був змушений емігрувати до Ізраїлю після відмови співпрацювати з КДБ. У 1982 році перебрався до Німеччини
- У 1982–1985 роках працював в українській і російській редакціях "Радіо Свобода" кореспондентом, редактором, коментатором.
- У 2003 році Мойсей Фішбейн повернувся в Україну.
- Автор книжок "Ямбове коло" (1974), "Збірка без назви" (1984), "Дивний сад" (1991), "Апокриф" (1996), "Розпорошені тіні" (2001), "Аферизми" (2003), "Ранній рай" (2006).
- Переклав українською поезії Г. Гайне, Ґ. Тракля, Р. М. Рільке, Г. фон Гофмансталя, П. Целана, Г. К. Артманна, Т. Арґезі, Х. Н. Бяліка, Ш. Бодлера, М. Волошина та інших авторів.
- Лауреат премії імені Василя Стуса. Лицар ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня.
- Член Українського Центру Міжнародного ПЕН-Клубу та Національної Спілки письменників України.