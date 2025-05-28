Долго боролся с тяжелой болезнью: умер нардеп Сергей Швец

Он был журналистом "плюсов" и депутатом от "Слуги народа".

О смерти коллеги сообщил Давид Арахамия. Детали передает 24 Канал.

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Что известно о смерти Сергея Швеца

По словам Арахамии, народный депутат умер после длительной борьбы с тяжелой болезнью.

Приносим искренние соболезнования семье Сергея, разделяем боль потери близкого человека. Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь – от журналистики до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память,

– написал Арахамия.

Последнее сообщение Швеца в фейсбуке – 26 мая. Оно посвящено форуму "Опыт Украины – фундамент глобальной безопасности Европы" в Варшаве.

Краткая биография Сергея Швеца

Родился в Черкассах, учился в Могилянке и КНЭУ.

Как говорится в описании его профиля на фейсбуке, "родители воспитали в семейной любви, стремлении к знаниям и преданности Украине".

В 19 лет начал работать на телевидении – в первой негосударственной телевизионной программе новостей "Окна".

С 1997 по 2009 год Швец был автором и ведущим рубрик в программах "Бомба" и "Завтрак с 1+1" на телеканале "1+1", специальным корреспондентом программы "Окна" на телеканале СТБ, специальным корреспондентом программ "День седьмой", "Свобода слова" и "Факты" на телеканале ICTV, ведущим программ "ТСН-Варта", "Завтрак с 1+1", корреспондентом программы ТСН.

В 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва на парламентских выборах от партии "Слуга народа" как беспартийный. Был секретарем Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова, председателем подкомитета по вопросам защиты прав и свобод журналистов и работников средств массовой информации.

В марте 2020 года выступил против создания консультативного совета в Трехсторонний контактной группе с участием представителей ОРДЛО несмотря на позицию фракции "Слуга народа",

– говорится в Википедии.

На сайте "Честно" указано, что Швец в конце 2022 года проголосовал за градостроительную реформу (№5655).

"Она внедрялась в интересах застройщиков и нивелировала влияние граждан на восстановление Украины. Из-за сопротивления общественности по состоянию на начало 2024 года президент не подписал законопроект, а значит он остается недействительным", – говорится в анализе деятельности депутата.

В то же время Швец проголосовал за законопроект №8371 о запрете религиозных учреждений, связанных с Россией.