Умер эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмад аль-Сабах: СМИ назвали имя нового правителя
Источник:AP
Шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах ушел из жизни. Ему было 86 лет.
В эту субботу, 16 декабря, скончался 86-летний шейх Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах. В этот же день новым правителем Кувейта стал его сводный брат 83-летний шейх Мишааль Аль-Ахмед Аль-Джабер Аль-Сабах.
Читайте также Умер президент ОАЭ – шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян
Что предшествовало его смерти
Известно, что у эмира были проблемы со здоровьем. В конце ноября 2023 Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах оказался в больнице. Там он прошел обследование, после чего врачи сообщили о его стабильном состоянии. Тогда его могли срочно госпитализировать из-за неназванной болезни. В 2021 году эмир Кувейта ездил в США ради прохождения еще одного медосмотра.
Официальную причину смерти не называют. Известно, что Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах руководил государством в течение 3 лет. До того, как стать эмиром Кувейта, он успел побыть министром обороны и министром внутренних дел Кувейта, а также поработать на других высоких должностях.
Что сказали местные власти
Министр эмирского двора шейх Мохаммед Абдулла Аль-Сабах прокомментировал смерть правителя Кувейта.
С большой грустью и скорбью, мы – кувейтский народ, арабские и исламские нации и дружественные народы мира – оплакиваем покойного его Высочество эмира шейха Наваф Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабаха, отошедшего сегодня к своему Господу,
– сказал он.
Позже правительство провозгласило наследного принца шейха Мишааля аль-Ахмеда ас-Сабаха новым эмиром Кувейта. После смерти родственника он стал самым старым в мире наследником.
"Совет министров назвал наследного принца Мишааля Аль-Ахмеда Аль-Джабера Аль-Сабаха эмиром", – говорится в правительственном сообщении.
Ранее не стало еще одного эмира Кувейта
- Напомним, 3 года назад скончался 91-летний Сабах Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах. Он ушел из жизни в США.
- В последние два года жизни его несколько раз госпитализировали. Из-за проблем со здоровьем ему однажды пришлось отменить встречу с Дональдом Трампом.