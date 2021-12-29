Умер онкобольной мальчик Саша из Черновцов, которого торжественно записали в полицейские
Источник:фейсбук Марты Левченко
В Черновцах 29 декабря скончался 10-летний мальчик Саша. Он несколько лет сражался с онкологией, а в феврале 2021 года его торжественно записали в полицейские.
Сердце Саши перестало биться 29 декабря. О его смерти сообщила основательница благотворительной организации "Город добра" волонтер Марта Левченко.
Что было раньше Полицейские в Черновцах "взяли на службу" онкобольного мальчика и осуществили его мечту
Маленький ангел Саша… Теперь у небес будет свой полицейский. Наш любимый защитник "Города добра"... Будем помнить и любить тебя всегда,
– написала Левченко.
Посвящение Саши в полицейские
У 10-летнего мальчика из Черновцов обнаружили рак четвертой стадии – у Саши была опухоль головного мозга с метастазами. Диагноз ему был поставлен еще несколько лет назад.
Специалисты ранее заявляли, что помочь Сашке уже не могут, поэтому они решили не мучить его в больнице, поскольку не видели в том смысла. Волонтеры "Города добра" решили приложить все усилия, чтобы наполнить радостью его последние дни.
Из-за болезни Саша не мог говорить, а потому общался с волонтерами с помощью графического планшета, на котором он писал. Прошлой зимой его спросили, что сделало бы его счастливым и заставило улыбнуться. Саша написал "полиция", поскольку правоохранители были его кумирами.
Для 10-летнего Саши сшили именную форму со спецжитоном. Затем к нему в гости пришли 80 стражей порядка из Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые торжественно записали его в свои ряды. Мальчик тогда даже совершил свое первое патрулирование.
Онкобольного Сашу записали в ряды полицейских: трогательное видео
Волонтеры сообщали, что после сюрприза от полицейских и посвящения в ряды правоохранителей ему стало лучше. Во время пребывания в реанимации Саша не расставался со своей полицейской шапкой.Редакция 24 канала выражает глубокие соболезнования родственникам и близким Саши.