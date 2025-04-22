После смерти Папы Франциска кардиналы закрыли апартаменты Апостольского дворца и резиденции

В Ватикане опечатали резиденцию Папы Римского, после того, как Папа Франциск покинул этот мир. Понтифик рано утром 21 апреля впал в кому и умер от инсульта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Резиденция Папы Римского закрыта

21 апреля кардинал Кевин Фаррелл, который руководит Ватиканом, пока не изберут нового Папу, опечатал и запер резиденцию Франциска. Также в тот же день прошел обряд возложения тела покойного Франциска в гроб. Этого требуют законы после смерти понтифика. Были опечатаны папские апартаменты на третьем этаже Апостольского дворца и комнаты на втором этаже "Дома святой Марты", где проживал Папа.

22 апреля проведут первую общую конгрегацию кардиналов, во время которой может быть определена дата похорон Папы Франциска.

Первый латиноамериканский лидер Римско-католической церкви, умер накануне после перенесенной болезни и остановки сердца. Папе Франциску было 88 лет. Для многих его смерть стала шоком, ведь 20 апреля Папа Римский появился на площади Святого Петра, чтобы поздравить людей с Пасхой.

Резиденцию в Ватикане закрыли: видео

Напомним, Папа Франциск три года назад написал свое завещание, в котором писал, что "чувствует сумерки земной жизни".

Папа Франциск, почти три года назад, писал, что "чувствует приближение сумерек земной жизни". Тогда он сразу просил похоронить его в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Он даже добавил к завещанию план с размещением его гробницы. А все расходы на погребение Папа Римский просил покрыть суммой от благотворителя.

К слову, в Аргентине 7 дней продлится траур по Папе Римскому, который родился в Буэнос-Айресе. Там состоялась месса после смерти понтифика в честь его памяти.