Умер первый президент Азербайджана, – СМИ

В воскресенье, 27 марта, сообщили о смерти первого президента Азербайджана – Аяза Муталибова. К моменту смерти ему было 84 года.

Сообщается, что мужчина умер после продолжительной болезни.

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Умер первый президент Азербайджана

Аяз Муталибов родился 12 мая 1938 года в Баку, Азербайджан, в семье врачей. Его избрали президентом страны 8 сентября 1991 года. Муталибов ушел в отставку 6 марта 1992 года. Основанием для этого стала Ходжалинская резня, которая также известна как Ходжалинская трагедия.

Что известно об этой трагедии

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в городе Ходжалы армянские вооруженные формирования убили по меньшей мере 161 человека азербайджанского происхождения. Это были гражданские. В ряде источников эта трагедия характеризуется как самое большое и жестокое кровопролитие во время Первой карабахской войны.

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