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Помер перший президент Азербайджану

Аяз Муталібов народився 12 травня 1938 року в Баку у сім'ї лікарів. Його обрали президентом країни 8 вересня 1991 року. Муталібов пішов у відставку 6 березня 1992 року. Підставою для цього стала Ходжалинська різанина, яка також відома як Ходжалинська трагедія.

Що відомо про цю трагедію У ніч з 25 на 26 лютого 1992 року у місті Ходжали вірменські збройні формування вбили щонайменше 161 особу азербайджанського походження. Це були цивільні. У низці джерел цю трагедію характеризують як найбільше та найжорстокіше кровопролиття за часів Першої карабаської війни.

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