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24 Канал Новости Украины Умер поэт, писатель, диссидент Игорь Калинец
28 июня, 14:51
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Умер поэт, писатель, диссидент Игорь Калинец

Маргарита Волошина
Основні тези
  • В возрасте 85 лет умер поэт, писатель и диссидент Игорь Калинец, о чем сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
  • Игорь Калинец был почетным гражданином Львова, автором 17 сборников поэзии и многочисленных прозаических произведений.

В возрасте 85 лет отошел в вечность Игорь Калинец. Информация о его смерти появилась в субботу, 28 июня. В июле ему должно было исполниться 86.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

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Что известно об этом

Андрей Садовый сообщил, что на 86-м году жизни умер почетный гражданин города Львова, поэт, писатель, диссидент, многолетний политзаключенный советских лагерей Игорь Калинец.

Вместе с Ириной Калинец они стали голосом украинского достоинства в самые темные времена. Светлая память. Искренние соболезнования родным и близким. Львов скорбит, 
– написал мэр.

Эту информацию подтвердила и дочь писателя Дзвинка Калинец-Мамчур. Известно, что Игорь Калинец является автором 17 сборников поэзии, многочисленных прозаических произведений, а также публицистических статей.

К слову, напомним, в феврале на Прикарпатье в возрасте 95 лет ушел из жизни связной Украинской повстанческой армии Николай Негрич. Он был последним свидетелем и участником национально-освободительной борьбы.