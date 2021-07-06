Умер председатель Госводагентства Валентин Шлихта
6 июля 2021 , 15:14Читати новину українською
Источник:Роман Абрамовский в фейсбуке
В возрасте 59 лет умер Валентин Шлихта – председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины. Причины смерти пока неизвестны.
Печальное известие 6 июля сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.
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Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце мудрого и порядочного человека. Теперь светлые воспоминания о нем всегда будут жить в сердцах коллег, друзей и единомышленников,
– написал он.
В Государственном агентстве водных ресурсов выразили искренние соболезнования родным и близким Валентина Шлихты.Справка. Валентин Шлихта возглавлял Госводагенство в течение последнего года.
Что известно про Валентина Шлихту
- Валентин Шлихта в 2010 году стал руководителем Украинского государственного научно-исследовательского института "УкрНИИ "Ресурс" Государственного агентства резерва Украины. В 2010 – 2011 годах был генеральным директором этого учреждения.
- В 2012 – 2014 годы – начальник отдела, и.о. директора департамента учета парниковых газов Департамента международного сотрудничества, совместного внедрения и учета парниковых газов Государственного агентства экологических инвестиций Украины.
- В течение 2014 – 2015 годов находился на должности начальника департамента по вопросам обращения с опасными отходами Государственного предприятия "Укрэкоресурсы".
- В 2015 – 2017 годах Шлихта работал заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. До ноября 2019 года руководил государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак" в Киеве.