Умер председатель Госводагентства Валентин Шлихта

В возрасте 59 лет умер Валентин Шлихта – председатель Государственного агентства водных ресурсов Украины. Причины смерти пока неизвестны.

Печальное известие 6 июля сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский.

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Трудно найти слова утешения, когда останавливается сердце мудрого и порядочного человека. Теперь светлые воспоминания о нем всегда будут жить в сердцах коллег, друзей и единомышленников,

– написал он.

В Государственном агентстве водных ресурсов выразили искренние соболезнования родным и близким Валентина Шлихты.

Что известно про Валентина Шлихту Валентин Шлихта в 2010 году стал руководителем Украинского государственного научно-исследовательского института "УкрНИИ "Ресурс" Государственного агентства резерва Украины. В 2010 – 2011 годах был генеральным директором этого учреждения.

В 2012 – 2014 годы – начальник отдела, и.о. директора департамента учета парниковых газов Департамента международного сотрудничества, совместного внедрения и учета парниковых газов Государственного агентства экологических инвестиций Украины.

В течение 2014 – 2015 годов находился на должности начальника департамента по вопросам обращения с опасными отходами Государственного предприятия "Укрэкоресурсы".

В 2015 – 2017 годах Шлихта работал заместителем председателя Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. До ноября 2019 года руководил государственным предприятием "Укрхимтрансаммиак" в Киеве. До темы Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд

. Валентин Шлихта возглавлял Госводагенство в течение последнего года.