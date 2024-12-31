Умер известный ученый и экс-заместитель Львовской ОГА Игор Держко

В ночь на вторник, 31 декабря, ушел из жизни известный ученый, экс-заместитель председателя Львовской облгосадминистрации и облсовета Игорь Зиновьевич Держко. Ему было 66 лет.

Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого.

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Умер ученый Игорь Держко

О смерти Игоря Держко стало известно 31 декабря. О дате и месте прощания с ученым сообщат позже.

Игорь Зиновьевич много лет жизни отдал науке, был профессором кафедры украиноведения и философии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого. Он также занимал должность председателя профсоюзной организации работников ЛНМУ.

Игорь Держко известен во Львове как ученый, доктор философских наук, общественный деятель и политик.

Администрация и коллектив ЛНМУ разделяют печаль родных и близких и выражают искренние соболезнования в связи со смертью Игоря Держко,

– написали в сообщении о смерти Игоря Зиновьевича.

Краткая биография Игоря Держко

Игорь Держко родился 28 ноября 1958 года в городе Стрый во Львовской области. Работал в ЛНМУ имени Даниила Галицкого, сначала на кафедре психологии, позже на кафедре философии и экономики, а затем был профессором на кафедре украиноведения и философии.

С 1989 по 2005 год Игорь Зиновьевич был членом Народного Руха Украины.

В 1997 – 2002 годах Держко занимал должность заместителя председателя Львовской областной государственной администрации, а с 2002 по 2010 год – заместителя председателя Львовского областного совета.

Игорь Зиновьевич исследовал проблемы философской антропологии, исторические аспекты и современное состояние формирования гражданского общества в Украине. Он изучал и описывал историю философской мысли в Украине, теорию сознания, философские аспекты проблемы свободы и теорию личности. Всего за свою жизнь Игорь Держко написал около 30 научных и учебно-методических работ.

Игорь Держко также активно способствовал развитию спорта и популяризации олимпийских ценностей во Львовской области. В свое время он работал заместителем председателя Отделения Национального олимпийского комитета (НОК) Украины во Львовской области.

Какими словами знакомые вспоминают Игоря Держко

Коллеги вспоминают, что Игорь Держко был человеком глубокой мудрости и невероятной преданности своему делу.

Его жизненный путь – это пример высокого профессионализма, патриотизма и искренней любви к родному краю. В многочисленных ролях - преподавателя, ученого, общественного деятеля, руководителя - господин Игорь оставил глубокий след в сердцах многих людей,

– написали в Отделении НОК Украины во Львовской области.

За весомый вклад в возрождение истории Украины и за многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность Игоря Держко наградили почетным знаком отличия – Крестом Ивана Мазепы.