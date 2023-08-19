Умер наиболее мемный пес интернета, известный по картинке "про качка и слабака"

Песик Болци породы сиба-ину прославился мемом "о качке и слабаке". Фото, ставшее прототипом мема, сделали еще в 2017 году.

Болци умер в Гонконге после операции. Ему было 12 лет. Об этом сообщили его хозяева в соцсети, передает 24 Канал.

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Что известно о мемной собачке

Мем о двух собаках – Доги и Чимсе – стал вирусным в 2022 году. Его используют, чтобы сравнить два события или явления, причем "славное" прошлое противопоставляют "ничтожному" настоящему.

Также этот мем известен под названием "ранее и сейчас".

Качок Доги и ничтожество Чимс рассказывают о кошках / Соцсети

Хозяева пса призывают людей не расстраиваться.

Пожалуйста, не унывайте, вспомните радость, которую Болци принес этому миру. Сиба-ину с круглой улыбающейся мордой ободрил многих людей во время пандемии и доставил радость каждому из вас, но теперь его миссия выполнена. Мы верим, что он бегает по небу и ест много вкусного с новыми друзьями,

– подчеркнули они.

Болци умер во время операции. Ему проводили торакоцентез – прокол грудной стенки для удаления излишней жидкости. В конце декабря 2022 года стало известно, что собачка болеет лейкемией. Проводить химиотерапию было уже поздно.

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Украинские мемы

Наши защитники забавно спародировали рекламу "Бентли". В ней девушка показывает разные детали машины и каждый раз тихо приговаривает в микрофон "Бентли". Украинские воины повторяют движения девушки, но показывают военную машину КрАЗ. Соответственно, после демонстрации каждой детали говорят "КрАЗ".

Довольно забавно своеобразное противопоставление машин, ведь в ролике показаны по очереди то роскошный автомобиль, то грубый грузовик. Причем наш воин говорит "КрАЗ" гораздо громче, будто убеждая, что его машина лучше. Изюминкой видео является момент, когда военный проводит по панели своей машины и тихонько говорит "у нас такого нет".