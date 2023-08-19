Болці помер у Гонконгу після операції. Йому було 12 років. Про це повідомили його господарі у соцмережі, передає 24 Канал.

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Що відомо про мемного песика

Мем про двох собак – Доге та Чимса – став вірусним 2022 року. Його використовують, щоб порівняти дві події або явища, причому "славне" минуле протиставляють "нікчемному" сьогоденню.

Також цей мем знаний під назвою "раніше і тепер".

Качок Доге і нікчема Чимс розповідають про котів / Соцмережі

Господарі пса закликають людей не засмучуватися.

Будь ласка, не сумуйте, згадайте радість, яку Болці приніс цьому світу. Сиба-іну з круглою усміхненою мордою підбадьорив багатьох людей під час пандемії і приніс радість кожному з вас, але тепер його місія виконана. Віримо, що він бігає небом і їсть багато смачного з новими друзями,

– наголосили вони.

Болці помер під час операції. Йому проводили торакоцентез – прокол грудної стінки для видалення зайвої рідини. Наприкінці грудня 2022 року стало відомо, що песик хворіє на лейкемію. Проводити хімієтерапію було вже пізно.

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Українські меми

Наші захисники кумедно спародіювали рекламу "Бентлі". У ній дівчина показує різні деталі машини і щоразу тихо приказує у мікрофон "Бентлі". Українські воїни повторюють рухи дівчини, але показують військову машину КрАЗ. Відповідно, після демонстрації кожної деталі кажуть "КрАЗ".

Досить кумедним є своєрідне протиставлення машин, адже у ролику показано раз по раз то розкішну автівку, то грубу вантажівку. Причому наш воїн говорить "КрАЗ" значно гучніше, ніби переконуючи, що його машина ліпша. Родзинкою відео є момент, коли військовий проводить по панелі своєї машини і тихенько говорить "у нас такого нема".