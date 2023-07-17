Українці вже "засипали" мережу різними мемами про вибухи на Кримському мосту. Редакція 24 Каналу також зібрала яскраві реакції та коментарі на "бавовну" у тимчасово окупованому Криму.
Актуально Народна творчість в дії: у мережі ширяться меми про вибухи на Кримському мосту
Мосту стало соромно називатися "руськім"
Новий тиждень почався яскраво у всіх сенсах – росіяни істерять через вибухи на Кримському мосту, а українці радіють кармі, яка наздогнала ворога. "Бавовну" прокоментував у мережі чи не кожен українець, тому ми зібрали для читачів найкраще.
Цікаво прокоментували вибухи на Кримському мосту в Службі безпеки України. Так опублікували своєрідну "пісеньку" з нагоди "бавовни".
Соловейко, рідний брате,
Знову міст пішов "поспати"
Та раз… Два!
P.S. Музика – народна. Слова – СБУ,
– мовиться у дописі.
Відреагували на вибухи й у Центрі військово-правових досліджень. Зокрема, Олександр Мусієнко нагадав, що Україна ще на стадії будівництва моста закликала не робити цього. Він наголосив, що логістичні зв'язки є законною ціллю за законами ведення війни, тому цілком очікувано, що по ньому могли завдати удару невідомі об'єкти.
"Пошкодження або знищення цього воєнного об'єкта цілком зрозуміла і виправдана. Логістику ворога потрібно знищувати, це і допоможе нашому контрнаступу. І "привіт" тим, хто вже починав розводити "зраду" щодо того, що, мовляв, міст не чіпають через якісь ефемерні домовленості", – заявив він.
Яскраво відреагували на вибухи в тимчасово окупованому Криму й Сергій Притула, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, речник Одеської ОВА Сергій Братчук й мільйони користувачів у соцмережах.
Більше влучних коментарів про вибухи на Кримському мосту – у каруселі
Вибухи на Кримському мосту: коротко
- У ніч на 17 липня близько о 03:04 місцеві у тимчасово окупованому Криму почали повідомляти про потужні вибухи. Згодом пролунав ще один. Після цього місцеві телеграм-канали почали писати про "надзвичайну подію".
- Окупанти заявили, що унаслідок вибуху на прольотах з боку Криму пошкоджено дорожнє покриття. Ймовірно, також були пошкодження опор Кримського мосту.
- Після вибухів на мосту в Криму утворилися величезні затори на виїзд з півострова. І хоча окупаційна влада намагалася заспокоїти населення, проте люди масово тікають.
- У Росії вже кваліфікували вибухи на Кримському мосту як "теракт". Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Російські пропагандисти неабияк лютують через вибухи на мосту. Росіяни почали цинічно закликати до ударів у відповідь по Києву та навіть Лондону.