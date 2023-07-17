Українці вже "засипали" мережу різними мемами про вибухи на Кримському мосту. Редакція 24 Каналу також зібрала яскраві реакції та коментарі на "бавовну" у тимчасово окупованому Криму.

Актуально Народна творчість в дії: у мережі ширяться меми про вибухи на Кримському мосту

Мосту стало соромно називатися "руськім"

Новий тиждень почався яскраво у всіх сенсах – росіяни істерять через вибухи на Кримському мосту, а українці радіють кармі, яка наздогнала ворога. "Бавовну" прокоментував у мережі чи не кожен українець, тому ми зібрали для читачів найкраще.

Цікаво прокоментували вибухи на Кримському мосту в Службі безпеки України. Так опублікували своєрідну "пісеньку" з нагоди "бавовни".

Соловейко, рідний брате,

Знову міст пішов "поспати"

Та раз… Два!

P.S. Музика – народна. Слова – СБУ,

– мовиться у дописі.

Відреагували на вибухи й у Центрі військово-правових досліджень. Зокрема, Олександр Мусієнко нагадав, що Україна ще на стадії будівництва моста закликала не робити цього. Він наголосив, що логістичні зв'язки є законною ціллю за законами ведення війни, тому цілком очікувано, що по ньому могли завдати удару невідомі об'єкти.

"Пошкодження або знищення цього воєнного об'єкта цілком зрозуміла і виправдана. Логістику ворога потрібно знищувати, це і допоможе нашому контрнаступу. І "привіт" тим, хто вже починав розводити "зраду" щодо того, що, мовляв, міст не чіпають через якісь ефемерні домовленості", – заявив він.

Яскраво відреагували на вибухи в тимчасово окупованому Криму й Сергій Притула, Сергій Стерненко, Ігор Лаченков, речник Одеської ОВА Сергій Братчук й мільйони користувачів у соцмережах.

Більше влучних коментарів про вибухи на Кримському мосту – у каруселі

Вибухи на Кримському мосту: коротко