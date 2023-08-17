Відео з'явилося у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал. У ньому чоловік у формі кепкує із реклами "Бентлі".

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Детально про відео

Фірма "Бентлі" знана стильними рекламами. Цього разу про переваги автівки розповіла мила дівчина в мінісукні. Вона показує різні деталі машини і щоразу тихо приказує у мікрофон "Бентлі". Цей прийом використали наші захисники: вони повторюють рухи дівчини, але показують військову машину КрАЗ. Відповідно, після демонстрації кожної деталі кажуть "КрАЗ".

Досить кумедним є своєрідне протиставлення машин, адже у ролику показано раз по раз то розкішну автівку, то грубу вантажівку. Причому наш воїн говорить "КрАЗ" значно гучніше, ніби переконуючи, що його машина ліпша.

Родзинкою відео є момент, коли військовий проводить по панелі своєї машини і тихенько говорить "у нас такого нема".

Як наші військові пародіювали рекламу "Бентлі": дивіться відео

Слід зазначити, що українці підхопили флешмоб пародіювання реклами "Бентлі". Раніше у соцмережах постили ролики американські військові.

Американці порівнюють "Бентлі" та "Хамві": дивіться відео

Цікаво, що у США вирішили зняти свій ролик максимально саркастично, доводячи дії військового до абсурду. Наприклад, він жбурляє пляшку із водою та не може завести машину з першого разу.

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Як котик захопив серце президента

Днями була новина про те, що на передову до військових завітав Володимир Зеленський. Утім, у нараді взяв участь іще дехто. В мережі з'явилися кадри, як український президент усміхається котику. Тваринка також прийшла побути в колі важливих гостей, і це зафіксували медійники. "Бойовий кіт", – жартували українці.

Ця новина демонструє людяність і відкритість українців, які не забувають дбати про тварин навіть у найважчі часи. А ті відповідають взаємністю, допомагаючи нам хоч трохи розслабитися.