Умер самый старый человек в мире – японка Томико Итоока

Умерла 116-летняя японка Томико Итоока. В 2024 году ее признали самым старым человеком в мире.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Kyodo News.

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Самый старый человек в мире умер

О смерти Томико Итоока в субботу сообщил чиновник западнояпонского города Асия. Женщина родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Была самой старшей среди трех братьев и сестер.

Городские власти префектуры Хёго уточнили, что 116-летняя женщина умерла в доме престарелых, где проживала.

Заметим, Томико Итоока в декабре 2023 года стала самым старым человеком в Японии после смерти 116-летней Фуси Тацуми. Уже в 2024-м ее признали самым старым живым человеком в мире по версии Книги рекордов Гиннеса. Это произошло после смерти 117-летней Марии Браньяс Морера из Испании.

Секретом долголетия Томико Итоока были длительные прогулки в горах. Так, в 70 женщина увлеклась альпинизмом и дважды покоряла вершину горы Онтаке высотой 3067 метров.

Даже в 100 лет Томико Итоока без помощи трости поднялась по длинной каменной лестнице к японскому храму Асия.

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