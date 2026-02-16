Умер Семен Глузман – известный психиатр, бывший диссидент и политзаключенный
- Семен Глузман, известный украинский психиатр и бывший политзаключенный, умер 16 февраля в возрасте 79 лет.
- Глузман был известен своей работой в области психиатрии, правозащитной деятельностью и борьбой против репрессивной психиатрии в СССР.
Отошел в мир иной украинский психиатр, правозащитник и бывший политзаключенный Семен Глузман. Он ушел из жизни 16 февраля.
Об этом сообщили журналистка Леся Харченко и волонтер Зоя Шкурко.
Когда умер Семен Глузман?
Леся Харченко отметила, что известного украинского врача-психиатра и диссидента не стало в 12 часов 16 февраля.
Умер наш Слава (Семен Глузман) сегодня в 12 часов. В мире стало меньше достоинства, совести и иронии,
– написала журналистка.
Зоя Шкурко отметила, что вместе с уходом в мир иной Семена Глузмана, ушла целая эпоха и выдающаяся личность.
"Умер Семен Глузман. Эпоха. Соболезнования его близким и друзьям", – написала волонтер.
На момент смерти Глузману было 79 лет. Сейчас причины, почему не стало врача, – остаются неизвестными.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и знакомым Семена Глузмана из-за внезапного ухода известного украинского психиатра и диссидента в мир иной. Вечная память!
Что известно о жизненном пути Семена Глузмана?
- Семен Глузман родился 10 сентября 1946 года в Киеве. В 1970 году закончил обучение в Киевском медицинском институте, работал в Житомире, Коростене и Киеве.
- В ноябре 1971 года он подготовил независимую заочную судебно-психиатрическую экспертизу по делу Петра Григоренко, признав генерала психически здоровым и доказав незаконность применения против него репрессивной психиатрии.
- В 1972 году за это Семена Глузмана приговорили к 7 годам концлагерей в Пермской области и 3 годам ссылки в Тюменской области, где он отбывал наказание вместе с другими украинскими диссидентами: Иваном Светличным и Левком Лукьяненко.
- После провозглашения независимости Украины Семен Глузман присоединился к разработке Закона "О психиатрической помощи", возглавил Ассоциацию психиатров Украины и работал экспертом ООН по правам человека. Его профессиональный авторитет признавали на международном уровне: он был членом Американского, Королевского и Канадского обществ психиатров, а во Франции еще при жизни его именем назвали клинику.
- Также Глузман занимался публицистикой, входил в инициативную группу "Первого декабря" и поддерживал украинских политзаключенных, в частности Олега Сенцова. В 1999 году его признали правозащитником года в Украине.