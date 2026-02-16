Об этом сообщили журналистка Леся Харченко и волонтер Зоя Шкурко.

Когда умер Семен Глузман?

Леся Харченко отметила, что известного украинского врача-психиатра и диссидента не стало в 12 часов 16 февраля.

Умер наш Слава (Семен Глузман) сегодня в 12 часов. В мире стало меньше достоинства, совести и иронии,

– написала журналистка.

Зоя Шкурко отметила, что вместе с уходом в мир иной Семена Глузмана, ушла целая эпоха и выдающаяся личность.

"Умер Семен Глузман. Эпоха. Соболезнования его близким и друзьям", – написала волонтер.

На момент смерти Глузману было 79 лет. Сейчас причины, почему не стало врача, – остаются неизвестными.

