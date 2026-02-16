Про це повідомили журналістка Леся Харченко та волонтерка Зоя Шкурко.

Коли помер Семен Глузман?

Леся Харченко зазначила, що відомого українського лікаря-психіатра та дисидента не стало о 12 годині 16 лютого.

Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті та іронії,

– написала журналістка.

Зоя Шкурко наголосила, що разом із відходом в інший світ Семена Глузмана, пішла ціла епоха та видатна особистість.

"Помер Семен Глузман. Епоха. Співчуття його близьким та друзям", – написала волонтерка.

На момент смерті Глузману було 79 років. Наразі причини, чому не стало лікаря, – лишаються невідомими.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та знайомим Семена Глузмана через раптовий відхід відомого українського психіатра та дисидента у засвіти. Вічна пам'ять!