Про це повідомили журналістка Леся Харченко та волонтерка Зоя Шкурко.
Коли помер Семен Глузман?
Леся Харченко зазначила, що відомого українського лікаря-психіатра та дисидента не стало о 12 годині 16 лютого.
Помер наш Слава (Семен Глузман) сьогодні о 12 годині. У світі стало менше гідності, совісті та іронії,
– написала журналістка.
Зоя Шкурко наголосила, що разом із відходом в інший світ Семена Глузмана, пішла ціла епоха та видатна особистість.
"Помер Семен Глузман. Епоха. Співчуття його близьким та друзям", – написала волонтерка.
На момент смерті Глузману було 79 років. Наразі причини, чому не стало лікаря, – лишаються невідомими.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та знайомим Семена Глузмана через раптовий відхід відомого українського психіатра та дисидента у засвіти. Вічна пам'ять!