Умер публицист и противник кремля Слава Рабинович
Источник:твиттер Надежды Кеворковой
В Израиле умер российский финансист и блогер Слава Рабинович, известный своими оппозиционными взглядами к кремлю. Его жизнь оборвалась в возрасте 56 лет.
Об этом 5 июля сообщила российская журналистка Надежда Кеворкова. А член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин подтвердил ее информацию.
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7 июля должна пройти кремация Рабиновича.
Славы больше нет. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память,
– написал Невзлин.
Обратите внимание! В прошлом году Рабиновича на тротуаре сбил автомобиль, авария серьезно сказалась на его здоровье.
Биография Славы Рабиновича
Он родился в 1966 году в Ленинграде, в 1989 году эмигрировал в США, где получил высшее экономическое образование. Слава Рабинович стал инвестиционным финансистом, специализировавшимся на инвестициях в российский рынок ценных бумаг.
Оппозиционер был главным исполнительным директором Diamond Age Capital Advisors, широко известным как блоггер и публицист, как финансовый аналитик давал комментарии многим СМИ.Интересно! Слава Рабинович был автором блога на 24 канале. С его материалами вы можете ознакомиться по ссылке.
Критика кремля и владимира путина
Он критиковал президента россии владимира путина и в 2015 году заявлял, что глава кремля причастен к убийству российского оппозиционного политика Бориса Немцова.
Путин просто так, легко и выигрышно, не переживет весну, лето и осень 2021 года. И я убежден, что он сделает что-то ужасное. Ужасное для всех нас, и ужасное для всего мира. Его необходимо остановить,
– писал Рабинович в апреле прошлого года.
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