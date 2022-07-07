Умер публицист и противник кремля Слава Рабинович

В Израиле умер российский финансист и блогер Слава Рабинович, известный своими оппозиционными взглядами к кремлю. Его жизнь оборвалась в возрасте 56 лет.

Об этом 5 июля сообщила российская журналистка Надежда Кеворкова. А член совета директоров компании ЮКОС Леонид Невзлин подтвердил ее информацию.

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7 июля должна пройти кремация Рабиновича.

Славы больше нет. Он был светлым и смелым человеком. После аварии в сентябре прошлого года он так и не смог вылезти из ужасных последствий для здоровья и катастрофической потери качества жизни. Светлая память,

– написал Невзлин.

Биография Славы Рабиновича

В прошлом году Рабиновича на тротуаре сбил автомобиль, авария серьезно сказалась на его здоровье.

Он родился в 1966 году в Ленинграде, в 1989 году эмигрировал в США, где получил высшее экономическое образование. Слава Рабинович стал инвестиционным финансистом, специализировавшимся на инвестициях в российский рынок ценных бумаг.

Оппозиционер был главным исполнительным директором Diamond Age Capital Advisors, широко известным как блоггер и публицист, как финансовый аналитик давал комментарии многим СМИ.

Критика кремля и владимира путина

Слава Рабинович был автором блога на 24 канале. С его материалами вы можете ознакомиться по ссылке.

Он критиковал президента россии владимира путина и в 2015 году заявлял, что глава кремля причастен к убийству российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Путин просто так, легко и выигрышно, не переживет весну, лето и осень 2021 года. И я убежден, что он сделает что-то ужасное. Ужасное для всех нас, и ужасное для всего мира. Его необходимо остановить,

– писал Рабинович в апреле прошлого года.

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