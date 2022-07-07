Про це 5 липня повідомила російська журналістка Надія Кеворкова. А член ради директорів компанії ЮКОС Леонід Невзлін підтвердив її інформацію.

Важливо Помер Станіслав Шушкевич – перший глава незалежної Білорусі та критик Лукашенка

7 липня має відбутися кремація Рабиновича.

Слави більше немає. Він був світлою і сміливою людиною. Після аварії у вересні торік він так і не зміг вилізти із жахливих наслідків для здоров'я та катастрофічної втрати якості життя. Світла пам'ять,

– написав Невзлін.

Зверніть увагу! Торік Рабиновича на тротуарі збив автомобіль, аварія серйозно позначилася на його здоров'ї.

Біографія Слави Рабиновича

Він народився 1966 року в Ленінграді, 1989 року емігрував до США, де здобув вищу економічну освіту. Слава Рабинович став інвестиційним фінансистом, спеціалізувався на інвестиціях у російський ринок цінних паперів.

Опозиціонер був головним виконавчим директором Diamond Age Capital Advisors, широко відомий як блогер та публіцист, як фінансовий аналітик давав коментарі багатьом ЗМІ.

Цікаво! Слава Рабинович був автором блогу на 24 каналі. З його матеріалами ви можете ознайомитися за посиланням.

Критика кремля і владіміра путіна

Він критикував президента росії владіміра путіна і 2015 року заявляв, що глава кремля причетний до вбивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

Путін просто так, легко і завиграшки, не переживе весну, літо й осінь 2021 року. І я переконаний, що він зробить щось жахливе. Жахливе для всіх нас, і жахливе для всього світу. Його необхідно зупинити,

– писав Рабинович торік у квітні.

Як Путін загнав себе в пастку: дивіться відео